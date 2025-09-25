Sergio Ramos hizo el ridículo en México: cobró penal a lo 'Panenka' y ocurrió lo impensado

Toluca, México.

Lo que pocas veces ocurre: Sergio Ramos fallando un penal. El español erró en un momento clave y el Monterrey acabó siendo goleado 6-2 por el Toluca en el partido de la décima jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga mexicana.

Los Rayados ganaban 0-1 con gol del argentino Germán Berterame cuando tuvieron una gran oportunidad por medio de un penal para aumentar la ventaja en el minuto 19, en el estadio Nemesio Díez.

Sergio Ramos, exjugador del Real Madrid y PSG, entre otros, fue quien tomó la pelota para cobrar el lanzamiento de doce pasos, pero terminó haciendo el ridículo.