Sergio Ramos hizo el ridículo en México: cobró penal a lo 'Panenka' y ocurrió lo impensado

El veterano defensa español quiso lucirse y terminó haciendo el ridículo en una noche amarga para Monterrey.

Toluca, México.

Lo que pocas veces ocurre: Sergio Ramos fallando un penal. El español erró en un momento clave y el Monterrey acabó siendo goleado 6-2 por el Toluca en el partido de la décima jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga mexicana.

Los Rayados ganaban 0-1 con gol del argentino Germán Berterame cuando tuvieron una gran oportunidad por medio de un penal para aumentar la ventaja en el minuto 19, en el estadio Nemesio Díez.

Sergio Ramos, exjugador del Real Madrid y PSG, entre otros, fue quien tomó la pelota para cobrar el lanzamiento de doce pasos, pero terminó haciendo el ridículo.

El portero mexicano Hugo González al momento de detener el penal a Sergio Ramos.

El capitán sevillano cobró el penal a lo 'Panenka' y el guardameta Hugo González Durán adivinó las intensiones de Ramos, se quedó parado en el centro de la portería y atrapó el balón. Sergio sonrió de incredulidad por su falla.

Toluca reaccionó y remontó el juego con tres goles en 10 minutos, obra de Jesús Angulo, el portugués Paulinho y el argentino Nicolás Castro. El español Óliver Torres acortó distancias pero dos tantos más de Paulinho pusieron tierra de por medio para los Diablos Rojos.

Sergio Ramos se lamenta de la derrota contra el Toluca.

Nicolás Castro selló su doblete y el sexto gol para el triunfo del Toluca en una noche amarga para Sergio Ramos.

Toluca ocupa el segundo puesto con 22 puntos, los mismos que Monterrey, y 2 menos que el líder Cruz Azul, que empató 2-2 con Querétaro.

Este miércoles el Tigres ganó por 2-0 a Atlas y subió al cuarto lugar.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA MX:

