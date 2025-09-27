  1. Inicio
Choco Lozano provoca indignación por lo que le hizo a Sergio Ramos: "Con él no"

"Choco Lozano debe regresar a Honduras...": indignación por lo que le hizo el hondureño a Sergio Ramos en partido del Santos ante Monterrey.

1 de 19

Choco Lozano fue expulsado nuevamente y provoca indignación por lo que le hizo a Sergio Ramos en el juego entre Monterrey y Santos Laguna.
2 de 19

"¡Cuidado con el Capi! Sergio Ramos fue vendado luego de recibir una patada de Choco Lozano".
3 de 19

"TERRIBLE LO DE 'CHOCO' LOZANO. El delantero hondureño le dio una TREMENDA patada a Sergio Ramos".
4 de 19

"Choco Lozano firmando su sentencia en el Santos Laguna. Sin gol y EXPULSADO. El hondureño debe salir de ahí por bien de él y del club. Le rajó la cara a Sergio Ramos, aunque claramente sin intención", expresaba Gustavo Roca, periodista de DIEZ.
5 de 19

"¡Hasta la botó el árbitro! Roja para Choco Lozano en México por romperle la cara a Sergio Ramos en la derrota de su Santos 0-1 en Monterrey".

6 de 19

365Scores México: "Así terminó Sergio Ramos luego de una CRIMINAL entrada de Anthony Lozano que se llevó la roja".

7 de 19

Julio Cruz, periodista de EL HERALDO: "Choco" Lozano nuevamente es expulsado con el Santos Laguna tras una falta que le sacó sangre en su rostro a Sergio Ramos. Lo del hondureño en Santos ha sido sumamente vergonzoso".
8 de 19

"Grosería del Choco Lozano y no lo digo por la roja luego de la patada al rostro de Sergio Ramos, sino por el nivel mostrado en Santos Laguna. Terrible".
9 de 19

"Choco Lozano expulsado por patada en el rostro a Sergio Ramos. Increíble, tiene más rojas que goles en la temporada con Santos Laguna".
10 de 19

"¡Roja para el "Choco" Lozano por patada en la cara a Ramos!"
11 de 19

Diario AS: "El capitán de los Rayados sufrió un rodillazo que le abrió la ceja; el de Santos fue expulsado".
12 de 19

Las redes sociales viralizaron la imagen de Sergio Ramos tras la falta del catracho.
13 de 19

MedioTiempo: "LE DIERON DURO A RAMOS. Sobre el final del partido, Sergio Ramos recibió una patada en la cara en una jugada dividida. El central sangró del rostro pero pudo continuar".
14 de 19

Diario Récord de México: "Un encuentro que se tornó complicado para Santos. Con esta dura entrada Ramos terminó con una venda en la cabeza y Lozano con una expulsión incluida"

15 de 19

Mario Jafeth Moreno, periodista de GOLAZO expuso: "Choco Lozano debe regresar a Honduras... no es normal tener más expulsiones que goles en lo que va de temporada".

16 de 19

Diario DIEZ: "Terrible acción que ocurrió esta noche en el partido entre Rayados y Santos".
17 de 19

"¡Con Ramos no! Sergio Ramos terminó con la cara ensangrentada por una patada de Choco Lozano".
18 de 19

"Noche fatídica para Choco Lozano en Santos"
19 de 19
