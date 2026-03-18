Real Madrid y Barcelona contra duros rivales: los cruces de cuartos de final de Champions

La UEFA Champions League entra en su etapa final y este miércoles han quedado definidos los partidos de los cruces de los cuartos de final, en los que el Real Madrid y el Barcelona tendrá duros rivales en busca de las semifinales. Los merengues de Álvaro Arbeloa se deshicieron del multimillonario Manchester City de Pep Guardiola con un global de 5-1, logrando el triunfo en ambos partidos. En la ida, golearon 3-0 en el Bernabéu con hat-trick de Fede Valverde y en la vuelta en el Etihad Stadium ganaron 1-2 con doblete de Vinicius.

Real Madrid se las verá en los cuartos de final con el Bayern Múnich, otro de los favoritos a llevarse la 'Orejona'. Los alemanes, dirigidos por el exfutbolista Vincent Kompany, no tuvieron piedad de un inoperante Atalanta con una paliza 10-2 en el global, cerrando la vuelta con un 4-1. Real Madrid y Bayern Múnich protagonizarán otro clásico vibrante y el ganador de esta llave chocará en semifinales contra el ganador del duelo entre París Saint Germain y Liverpool.

⏰ 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 ⏰



📍 Barça y Atleti se enfrentarán en cuartos de final; Bayern y Liverpool, también clasificados



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El PSG arrasó con el Chelsea, le endosó un 8-2 en el global, con triunfo 5-2 en la ida y 3-0 en la vuelta. Los de Luis Enrique Martínez son claros favoritos a revalidar el título conseguido la temporada pasada, pero antes deberá pasar de cuartos ante el Liverpool que tuvo que sudar la gota gorda para eliminar al Galatasaray, que había ganado 1-0 en la ida y en Anfield los reds se impusieron 4-0.

Barcelona vs Atlético de Madrid en cuartos

Del otro lado de los cruces, el Barcelona no dio lugar a la sorpresa y aplastó 7-2 al Newcastle tras el 1-1 de la ida. Los azulgranas tuvieron una tarde inspirada con Raphinha, autor de un doblete, al igual que Robert Lewandowski y un gol de penal de Lamine Yamal. Marc Bernal y Fermín López marcaron los otros tantos culés. Ahora, en cuartos de final el Barça de Hansi Flick se volverá a encontrar esta temporada con el Atlético de Madrid, que eliminó a los blaugranas en las semifinales de la Copa del Rey (4-3). Los colchoneros de Diego Pablo 'Cholo' Simeone dejaron en el camino al Tottenham Hotspur pese a perder 3-2 en la vuelta, pero quedaron arriba en el global 5-7 tras la victoria 5-2 de la ida. El último cruce enfrentará al Arsenal de Mikel Arteta con el Sporting de Lisboa. Los Gunners presentaron sus credenciales al acabar líderes y van en serio por el título de la Champions League. Superaron 2-0 al Bayer Leverkusen (global 3-1) y son el único equipo inglés que sigue con vida en la competición.

El Sporting de Lisboa fue noticia al conseguir una histórica remontada después de perder 3-0 en el primer duelo contra el Bodo/Glimt y en la vuelta en Portugal ganaron por 5-0 para lograr la clasificación.

Los enfrentamientos de cuartos de final de la Champions League:

• PSG vs Liverpool • Real Madrid vs Bayern Atalanta • Barcelona vs Atlético de Madrid • Sporting de Lisboa vs Arsenal

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League?