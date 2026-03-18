Real Madrid y Barcelona contra duros rivales: los cruces de cuartos de final de Champions

La UEFA Champions League entra en su etapa final y este miércoles han quedado definidos los partidos de los cruces de los cuartos de final, en los que el Real Madrid y el Barcelona tendrá duros rivales en busca de las semifinales.
Los merengues de Álvaro Arbeloa se deshicieron del multimillonario Manchester City de Pep Guardiola con un global de 5-1, logrando el triunfo en ambos partidos. En la ida, golearon 3-0 en el Bernabéu con hat-trick de Fede Valverde y en la vuelta en el Etihad Stadium ganaron 1-2 con doblete de Vinicius.
Real Madrid se las verá en los cuartos de final con el Bayern Múnich, otro de los favoritos a llevarse la 'Orejona'. Los alemanes, dirigidos por el exfutbolista Vincent Kompany, no tuvieron piedad de un inoperante Atalanta con una paliza 10-2 en el global, cerrando la vuelta con un 4-1.
Real Madrid y Bayern Múnich protagonizarán otro clásico vibrante y el ganador de esta llave chocará en semifinales contra el ganador del duelo entre París Saint Germain y Liverpool.
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📍 Barça y Atleti se enfrentarán en cuartos de final; Bayern y Liverpool, también clasificados
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El PSG arrasó con el Chelsea, le endosó un 8-2 en el global, con triunfo 5-2 en la ida y 3-0 en la vuelta. Los de Luis Enrique Martínez son claros favoritos a revalidar el título conseguido la temporada pasada, pero antes deberá pasar de cuartos ante el Liverpool que tuvo que sudar la gota gorda para eliminar al Galatasaray, que había ganado 1-0 en la ida y en Anfield los reds se impusieron 4-0.
Barcelona vs Atlético de Madrid en cuartos
Del otro lado de los cruces, el Barcelona no dio lugar a la sorpresa y aplastó 7-2 al Newcastle tras el 1-1 de la ida. Los azulgranas tuvieron una tarde inspirada con Raphinha, autor de un doblete, al igual que Robert Lewandowski y un gol de penal de Lamine Yamal. Marc Bernal y Fermín López marcaron los otros tantos culés.
Ahora, en cuartos de final el Barça de Hansi Flick se volverá a encontrar esta temporada con el Atlético de Madrid, que eliminó a los blaugranas en las semifinales de la Copa del Rey (4-3).
Los colchoneros de Diego Pablo 'Cholo' Simeone dejaron en el camino al Tottenham Hotspur pese a perder 3-2 en la vuelta, pero quedaron arriba en el global 5-7 tras la victoria 5-2 de la ida.
El último cruce enfrentará al Arsenal de Mikel Arteta con el Sporting de Lisboa. Los Gunners presentaron sus credenciales al acabar líderes y van en serio por el título de la Champions League. Superaron 2-0 al Bayer Leverkusen (global 3-1) y son el único equipo inglés que sigue con vida en la competición.
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El Sporting de Lisboa fue noticia al conseguir una histórica remontada después de perder 3-0 en el primer duelo contra el Bodo/Glimt y en la vuelta en Portugal ganaron por 5-0 para lograr la clasificación.
Los enfrentamientos de cuartos de final de la Champions League:
• PSG vs Liverpool
• Real Madrid vs Bayern Atalanta
• Barcelona vs Atlético de Madrid
• Sporting de Lisboa vs Arsenal
¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League?
Los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 se disputarán el martes 7 y miércoles 8 de abril, mientras que los de vuelta tendrán lugar una semana después, los días 14 y 15 de abril.
Debido a que hay un duelo español en cuartos entre Barcelona y Atlético no se jugaría el mismo día que la eliminatoria del Real Madrid vs Bayern Múnich.
Además, es probable que los del 'Cholo' Simeone pidan tener la eliminatoria corta (miércoles-martes) para, así, jugar el partido de vuelta el martes 14 de abril, teniendo en cuenta que el sábado 18 disputan la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad.