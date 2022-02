El actor Xavier Marc, figura del melodrama mexicano, murió el pasado sabado a los 74 años, con una carta de despedida.

“El actor Xavier Marc terminó con su vida. Estaba muy enfermo, dejó una carta que decía: ‘Igual estaremos con Dios’. Que Dios lo reciba en su Santa Gloria. Lo despedimos con aplausos hace unos días que lo vimos fuera de la ANDA”, tuiteó la actriz Laura Zapata.

De acuerdo con reportes policiacos, el actor se arrojó del balcón de su departamento, y fue encontrado por su familia.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lamentó el deceso, lo mismo que amigos y colegas que trabajaron con él, como Érika Buenfil, Victoria Ruffo, Alejandro Tommasi, y María Sorté.

Nacido en Guadalajara en 1948, se formó en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y su debut fue en 1962 en la película de The Time and the Touch, dirigida por Benito Alazraki.