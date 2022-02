La polémica tras la ruptura de Belinda y Christian Nodal sigue provocando toda clase de conjeturas entre los fans de ambos artistas. Es que la también actriz lanzó un recientemente una canción llamada Mentiras cabr*n.

Para los fans de la artista se trata de una indirecta hacia el cantante y compositor mexicano.

Belinda lanzó ayer el nuevo tema a través de su canal oficial de YouTube y ya cuenta con más de un millón de visualizaciones y miles de comentarios.

No quiero un bobo que me controla ni (quiero) los fines de semana estar sola, y como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tu haces, se ignoran.

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando, portándose como un cabr*n, dice parte de la letra del sencillo que ya es tendencia.

En su tema de reggaetón, Belinda personificó a una mujer que está cansada de lidiar con el ego de su pareja, por lo que ante la ruptura, decidió cantarle ”pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste”.

Para muchos, el tema sí podría tratarse de un mensaje para su exprometido, pues ella dejó en claro que es un demo y no una versión definitiva.

Cabe menciona, que tras la ruptura de la joven pareja, Christian Nodal estrenó la canciónYa no fuimos ni seremos.

En el videoclip del tema aparece una modelo rubia y de ojos claros muy similar a Belinda.

Por otra parte, en su reciente concierto en Honduras, el famoso dijo que el dinero no puede “comprar las cosas más bellas de esta vida”.