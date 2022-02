El clásico melodrama Los Ricos También Lloran, estelarizado por Verónica Castro y Rogelio Guerra en 1979, regresará a la pantalla chica con una nueva versión homónima que llegará este lunes a las 21:30 horas por Las Estrellas.

Para sus nuevos protagonistas, Claudia Martin y Sebastián Rulli, la producción representa un honor, pero sin duda también un reto, pues saben la responsabilidad que implica el retomar estos personajes, ya icónicos.

“Es una gran responsabilidad, pero sé que estoy muy bien cobijada por todo el equipo, entonces no he pensado mucho en ello, sino que, simplemente, me he dejado llevar y, esperemos que el público la pueda ver, le guste y sepa que la estamos haciendo con todo el corazón”, expresó Martin en presentación virtual.

“Yo estoy muy muy contento. Mi madre era fan de esta telenovela cuando yo era chiquitito, prendía el televisor y yo la veía emocionarse, entonces, poder hoy interpretar a este personaje y que además hizo Rogelio, a quien conocí, con quien compartí y a quien quise muchísimo, es un honor”, agregó Rulli