Con el corazón destrozado, la periodista hondureña Neida Sandoval, anunció la muerte de su esposo y padre de sus hijos, David Cochran.

La comunicadora, quien radica en Estados Unidos desde hace varios años, explicó que la muerte de su pareja fue inesperada.

“Con profunda tristeza en mi alma les comunico, que anoche 2/22/22 a las 7:10 pm hora de Miami -Ciudad donde residimos- falleció mi amado esposo David Cochran a la edad de 70 años”, informó Sandoval en sus redes sociales.

“Aunque David llevaba 19 años con su salud frágil por las secuelas dejadas por complicaciones cardiovasculares a raíz de 3 derrames cerebrales y ataques cardíacos que sufrió en enero del 2003, su muerte fue inesperada y rápida. David falleció en nuestra casa rodeado de nuestro amor y cuidados”.

“Su muerte nos deja un gran vacío y pedimos a nuestro amado Dios, paz para su alma, y consuelo para nuestros corazones entristecidos con su partida física.Te amamos David y no podemos creer que ya no estás con nosotros. We love you forever my cowboy”, agregó la periodista hondureña.

”Te amamos por siempre mi vaquero. Te amo y te extraño mi mejor amigo, mi querido esposo por 35 años. No puedo creer que te hayas ido. ¡No puedo creerlo!”, concluyó.

Tras el anuncio, Neida Sandoval recibió varios mensajes de apoyo de parte de sus colegas, seguidores y compatriotas.