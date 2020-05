Justin Bieber desearía haber llegado virgen al matrimonio

Los Ángeles, EEUU.

En su momento, Justin Bieber reconoció que una de las razones por las que se casó con su esposa Hailey Baldwin en una ceremonia civil antes de contraer matrimonio de nuevo en una boda religiosa un año más tarde fue la perspectiva de volver a mantener relaciones sexuales, de lo que se deduce que la pareja había decidido 'esperar' a convertirse en marido y mujer.

Antes de reconciliarse con la modelo en 2018, el cantante había abrazado el celibato mientras trataba de dar un giro a su vida para resolver ciertos problemas personales, que incluían una dependencia tóxica al sexo.

En retrospectiva, Justin está convencido de que se habría ahorrado muchos dolores de cabeza si se hubiera mantenido virgen hasta el matrimonio y, en gran medida, desearía haberlo hecho.

"Hay muchas cosas que cambiaría. No me arrepiento de nada, porque creo que aprendes de todas las cosas que te pasan y eso te convierte en la persona que eres a día de hoy.", dijo a su esposa Hailey Baldwin en un show que graban para Facebook.

"Si pudiera dar marcha atrás y no enfrentarme a todo ese dolor y esas dificultades que experimenté, probablemente me habría reservado hasta el matrimonio",confesó.

La postura del intérprete se basa en su propia experiencia, que le ha hecho llegar a la conclusión de que la intimidad física solo complica las relaciones amorosas.

"El sexo puede confundirlo todo cuando te estás acostando con alguien. Nosotros estuvimos en esa situación, y sabemos que es cierto", ha reconocido refiriéndose, muy probablemente, a la primera etapa de su historia de amor con Hailey.

"No sé si diría lo mismo, pero tuvimos diferentes experiencias con todo", dijo la modelo. "Estoy de acuerdo con el hecho de que la relación física con alguien puede hacer las cosas más confusas".

A pesar de que los dos tienen diferentes puntos de vista y experiencias sobre el asunto, parece que respetan las opiniones del otro.

Después de su programa en Facebook Watch, el cantante de "As Long As You Love Me" le dedicó un mensaje a su esposa en Instagram, aparentemente escrito mientras ella dormía.

"Querida Hailey, mientras estás acostada aquí, durmiendo a mi lado, pienso para mí mismo cómo fui tan bendecido", escribió. "¡Tu humildad, alegría y deseo de crecer me deja sin aliento! Me siento honrado de ser tu esposo. Prometo amarte todos los días de nuestras vidas. ¡Buenas noches Hailey, espero que leas esto en la mañana y sonrías! tu eres mi PARA SIEMPRE".