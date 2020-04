Billie Eilish y Finneas ayudan a las pequeñas empresas en crisis del coronavirus

Estados Unidos.

Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell realizaron ayer un concierto desde su casa para apoyar a pequeñas empresas que se han visto afectados por la pandemia.

Los hermanos participaron en "Pay It Forward Live", un serial creado por una compañía de telecomunicaciones para contribuir con los medianos negocios.

Durante casi una hora, el par interpretó varios de los temas que ha hecho populares Billie: "All the Good Girls Go to Hell", "Ilomilo" y "Everything I Wanted". Finneas interpretó en solitario "Let's Fall in Love for the Night" y "I Want Miss You at All".

Ambos compartieron algunas anécdotas, como su paso por Revolution Dance, un estudio de baile para el que crearon el tema "Ocean Eyes".

MIRA: Ariana Grande y Rihanna se unen al fondo de ayuda por COVID-19

En la transmisión, Maggie Baird, madre de los intérpretes, invitó al público a donar a Support and Feed, una asociación que dona para que los restaurantes preparen comidas para el personal médico y de emergencia que trabaja para la contingencia.

"Ahora va la única canción que todo el mundo se sabe", dijo Billie antes de entonar "Bad Guy".

"Sé que todos están sufriendo en estos tiempos, pero creo que pensar en ayudar a los demás también es muy importante, entonces, si pueden, ¡háganlo! Los hará sentir mejor", expresó Finneas.

ADEMÁS: Ansel Elgort recauda fondos publicando foto sin ropa

Billie y Finneas han estado muy activos participando en los difretentes conciertos virtuales organizados para ayudar a recaudar fondos que ayudarán a varios de los sectores afectados por la crisis del coronavirus. Su último concierto junto a otros famosos fue el "One World: Together At Home".