La madre de Billie Eilish no asimila su éxito

California, Estados Unidos.

La madre de la cantante Billie Eilish, la actriz Maggie Baird, ha concedido una de sus primeras entrevistas -en calidad de progenitora de la estrella del pop- para reflexionar sobre las sensaciones que ha experimentando desde que su pequeña empezara a consolidarse como una de las figuras más destacadas de la escena del pop contemporáneo.



"La gente me lo pregunta mucho: '¿Qué se siente al ver que está actuando en el Radio City Hall'? Y la verdad es que solo puedo decir que todavía no me lo creo, me parece una locura. Cuando la vi cantar mientras Finneas (el hermano de la joven) tocaba la canción, me quedé alucinada. Es que no ha habido ni un solo momento en estos últimos cuatro años que no haya sido surrealista", ha revelado en conversación con el presentador James Corden.



En el mismo espacio televisivo, el 'late night' que presenta el humorista británico en la cadena estadounidense CBS, la propia Billie ha protagonizado el popular segmento 'Carpool Karaoke' para interpretar algunos de sus temas más populares mientras recorría la ciudad en el coche de su anfitrión. Asimismo, la artista de 18 años ha querido recordar, sentada en la cama del dormitorio de su hermano, el papel fundamental que este ha venido jugando a la hora de cimentar su éxito planetario.



"Antes de que empezáramos a escribir canciones juntos, Finneas me decía, medio en broma pero cuando ya nos habíamos planteado trabajar juntos, que iba a hacer de mí la estrella del pop más importante del planeta. Y claro, justo después los dos nos echábamos a reír", ha rememorado la intérprete sobre unos tiempos que parecen haber quedado ya muy atrás.