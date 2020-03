Billie Eilish se destapa por una poderosa razón

Estados Unidos.

Durante un reciente concierto la cantante Billie Eilish sorprendió al público con un video revelador en el que se muestra sin todas las capas de ropa que suele llevar.

A diferencia de la mayoría de estrellas pop, la ganadora del Grammy se ha hecho famosa por sus outfits de sudaderas y pantalones extragrandes que no dejan ver su figura, pero esto cambió durante un concierto el pasado 09 de marzo.

Durante su presentación en el American Airlines Arena en Miami la intérprete de "Bad Guy" transmitió un video en el que se leve desojándose de su ropa, aparentemente como una declaración sobre las presiones que enfrentan las mujeres jóvenes en la industria de la música, y el "body shaming" que sufren en las redes sociales.

Las imágenes de los fanáticos publicadas en Twitter presentan a Eilish entonando: “Si me pongo lo que es cómodo, no soy una mujer. Si arrojo las capas, soy una puta. Aunque nunca has visto mi cuerpo, todavía lo juzgas y me juzgas por ello. ¿Por qué? Hacemos suposiciones sobre las personas en función de su tamaño. Decidimos quiénes son, decidimos cuánto valen. Si me pongo más, si me pongo menos, ¿quién decide qué me hace eso? ¿Qué significa eso? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? ¿O tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?".

Billie Eilish mostró el video en uno de sus conciertos en Miami.

Al final del clip, se muestra a la cantante de "No Time to Die" quitándose una camiseta sin mangas negra que se ajustaba a su figura, exponiendo su sostén negro y sus largas uñas de color negro azabache.

Al ser interrogada por los medios, un representante de Eilish dijo que el artista dará más comentarios sobre su presentación. "Creo que el video lo dice todo", puntualizó.

En el pasado Billie Eilish ha dicho que prefiere vestir con ropa holgada para evitar las críticas a su cuerpo.

