Katy Perry y Orlando Bloom revelan el género de su bebé

Estados Unidos.

La estrella del pop, Katy Perry, de 35 años, reveló el género de su primogénito al compartir una dulce foto de Orlando Bloom en Instagram.

"Es una niña", escribió Perry en la publicación junto a una foto de la cara de su prometido cubierta de glaseado rosa claro. La cantante también etiquetó la ubicación de su foto como "Girls Run the World".

La pareja anunció que esperaban a su primer hijo juntos en marzo cuando Perry reveló su embarazo en los momentos finales del video musical de su nuevo sencillo "Never Worn White", que fue la primera canción de Perry en 2020.

MIRA: Chicharito Hernánez y Sarah Kohan están esperando su segundo hijo

Aunque el anuncio fue una sorpresa para sus fanáticos, Perry dijo que el embarazo no fue planeado.

"Bueno, no fue un accidente", dijo en una entrevista con Sirius XM el mes pasado. "Estoy muy agradecida por todo lo que he podido hacer y lograr y todos los objetivos que he podido marcar en mi lista y mis sueños, y la vida que he vivido hasta ahora, y creo acabo de tratar de crear este espacio en mi propia vida donde no estoy corriendo cansada y me gusta ... hacer tiempo para que algo nuevo suceda así ", dijo la intérprete.

ADEMÁS: Rihanna quiere tener hijos con o sin pareja

Katy Perry y Orlando Bloom planeaban celebrar su boda antes del nacimiento de la pequeña, pero tuvieron que posponer la boda debido a la pandemia del coronavirus.