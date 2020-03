Belinda lanza duro regaño a los que bromean con el coronavirus

México.

La cantante y actriz Belinda hizo un llamado a la reflexión, precisamente desde sus redes sociales, sobre el uso de esas plataformas en momentos tan complicados como la crisis del coronavirus, pues considera que no son tiempos para hacer bromas sino buscar soluciones como sociedad.

"Me preocupa lo que veo en redes sociales porque no es momento de estar todo el día pensando en ejercicio y enseñando nuestras rutinas o comida, recetas, bailes de TikTok o bromas del coronavirus. Me parece que no estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo, no es una broma: se están muriendo miles y miles de personas diario", expresó la cantante.

Sin embargo, la actriz resaltó que no era su intención criticar a nadie en especial, pero hizo un llamado a trabajar en comunidad para encontrar una forma de ayudar y de ser conscientes ante lo que sucede.

"Sé que hay muchísimas personas que viven al día. Soy consciente y lo tengo muy claro, que hay gente que si no trabaja no come. Ojalá el Gobierno pueda ayudar a todas esas familias y mexicanos que viven al día, y no solamente el Gobierno también nosotros como ciudadanos crear una iniciativa que nos funcione a todos para salir adelante juntos", comentó.

Belinda revela que un familiar podría tener coronavirus

La cantante también resaltó su preocupación por su familia, que vive en España.

Belinda dijo que habló con su madre, Belinda Schüll, y que está muy preocupada por la situación en ese país.

También mostró su temor ante lo que pudiera ocurrirle a su abuela, de 87 años, que padece de enfisema pulmonar, entre otras enfermedades, y sobre uno de sus tíos que, al parecer, ya fue diagnosticado con coronavirus.

La critican por haber apoyado a AMLO

Las declaraciones de la cantante sobre la pandemia del COVID-19 ha generado reacciones variadas entre los internautas.

Mientras que algunos le reprocharon haber apoyado al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la campaña presidencial del 2018, otros apoyaron sus palabras.

Tras un mes de la llegada de la COVID-19, oficialmente México se encuentra en la fase de 2 de la pandemia ocasionada por el coronavirus y acumula 993 casos y 20 muertes hasta el momento.

Pese a este panorama, el Gobierno de México todavía no contempla medidas drásticas adoptadas por otros países, como toques de queda forzosos, cierre de fronteras o restricción de movilidad interna.