Selena Gómez lanza "Dance Again" y anuncia ayuda para músicos durante crisis del COVID-19

La cantante Selena Gomez ha lanzado el video musical de su canción "Dance Again", parte de su disco Rare.

El clip muestra a Gómez ataviado con un guardarropa estilo años setenta, bailando sola en el escenario al ritmo de música disco.

Gómez lanzó Rare, su tercer álbum en solitario, en enero. Junto con "Dance Again", también se incluyen temas como "Lose You to Love Me", "Look at Her Now", "Feel Me" y la canción que lleva el nombre del disco.

Junto con el estreno del video, la cantante anunció una nueva línea de mercadería con el tema "Dance Again", de las que una parte de las ganancias serán destinadas a la fundación MusiCares de la Academia de Grabación (Grammy).

"Se siente un poco extraño lanzar algo tan alegre en medio de un momento tan pesado para nuestro mundo, pero también creo que es un buen recordatorio de que lo superaremos juntos", escribió la estrella en Instagram. "Por cada compra del nuevo merchandising de Dance Again en mi tienda, una parte de las ganancias beneficiará al Fondo de Ayuda MusiCares COVID-19".

En las últimas semanas, MusiCares ha establecido un Fondo de ayuda COVID-19 para ayudar a músicos y artistas afectados por la actual pandemia de coronavirus; la crisis ha llevado a la cancelación de muchos eventos en vivo y ha cortado a muchos artistas independientes su principal fuente de ingreso.

Cómo vive Selena la crisis del coronavirus

Durante la última semana, Gómez ha estado alentando a sus fanáticos a quedarse en casa para ayudar a aplanar la curva en medio de la propagación de COVID-19.

También presentó al mundo a su nuevo cachorro Daisy, a quien originalmente tenía la intención de solo dar un hogar temporal, pero terminó adoptando.

Selena presentó a sus fans a Daisy, la perrita que adoptó más recientemente.

Los refugios en todo el país están alentando a los amantes de los animales a criar una mascota durante la pandemia de coronavirus, citando la elección como una forma de ayudar a los regugios, las mascotas y la propia salud mental durante la crisis.

El Centro para el Control de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Medicina Veterinaria han declarado que las mascotas no corren el riesgo de propagar COVID-19.