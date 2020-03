Dua Lipa lo muestra todo para promocionar tema "Break My Heart"

Reino Unido.

Dua Lipa mostró más de la cuenta para promocionar su nuevo single "Break My Heart", que estrena el 25 de marzo.

La diva británica usó una foto con aires noventeros en donde posa con un top blanco de encaje y pantalones rojos a la cintura.

No falta decir que el top de encaje traslucido fue el toque perfecto para poner a todos a hablar de su nuevo single, parte de su esperado segundo disco de estudio, "Future Nostalgia", que se publicará este viernes 27 de marzo.

Cancela gira por coronavirus

Este mismo 24 de marzo, Dua Lipa avisó que su gira promocional será pospuesta debido al coronavirus.

Con el nuevo calendario de su gira europea, Lipa (Londres, 1995) empezaría sus conciertos el próximo 10 de mayo en Copenhague y ofrecería unos pocos espectáculos en ciudades del norte de Europa como Estocolmo y Oslo y en Viena.

Tras un largo parón, retomará la gira en enero de 2021 en Reino Unido para después recuperar el resto de las citas aplazadas por la pandemia.

"Cada vez que hablo de mi álbum, me emociono y siento que se me saltan las lágrimas un poco, en gran parte por los acontecimientos y la incertidumbre de las últimas semanas", declaró emocionada este martes durante un encuentro virtual con sus seguidores en el que expresó poder traer "algo de felicidad" con su nuevo disco.

Hasta el momento se han editado de manera oficial tres anticipos de "Future Nostalgia": el corte que le da título y las canciones "Don't Start Now" y "Physical". Este miércoles se lanzará "Break My Heart", el cual contiene un extracto de "Need You Tonight" de la mítica banda australiana INXS.