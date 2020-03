Kim Kardashian acusada de querer lucarse con crisis de coronavirus

Los Ángeles, EEUU.

Kim Kardashian West fue duramente criticada después de presentar un plan que ayudaría a mitigar los problemas económicos de varias familias estadounidenses derivados del parón causado por la pandemia del coronavirus.

Recientemente, la fundadora de KKW Beauty anunció en las redes sociales que iba a donar dinero a una organización benéfica que ayuda a familias de bajos ingresos. Este movimiento sería significativo dado que miles de personas se han quedado de ingresos, a raíz de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, lo que molestó a los internautas no es que Kardashian West esté donando dinero, sino cómo.

"Como madre, ayudar a las familias necesitadas durante este tiempo es especialmente importante para mí. @ Baby2baby está en el terreno brindando lo esencial para los niños y las familias afectadas por COVID-19 y están trabajando las 24 horas para obtener pañales, mantas, productos de higiene, útiles escolares y más ", comentó Kardashian West en su publicación.

La hermana de Kylie Jenner explicó que la donación saldría de las ganancias a su colección Skims; Kim dijo que estaría donando el 20 por ciento de las ganancias a la organización de la venta de SKIMS.

"@skims repondrá nuestra colección de algodón más querida y donará el 20% de las ganancias de al Programa de Respuesta a Emergencias COVID-19 de @Baby2baby para apoyar su misión de proporcionar lo esencial a los niños y las familias necesitadas. Compren ahora en SKIMS. COM y disfrute del envío gratis en pedidos nacionales de más de $ 75 ", explicó en sus redes a inicios de semanas.

Kim Kardashian fue acusada de querer lucrarse con la crisis del coronavirus

La estrella de “Keeping Up With The Kardashian” no ha comentado respecto a una donación directa para ayudar durante la crisis del coronavirus, que en EEUU ha avanzado vertiginosamente desde febrero.

Su hermana menor, Kylie Jenner, donó esta semana $1 millón de dólares de su fortuna valorada en mil millones de dólares. Sin embargo, la empresaria también fue criticada por donar “tan poco”.