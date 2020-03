Héctor Martínez desmiente rumorado fraude en La Academia

México.

El director de La Academia, Héctor Martínez, arremetió contra los que aseguran que la final fue amañada después que la mexicana Dalú fuera la ganadora en la gran final del show el pasado 23 de febrero.

"A mí me ha dolido demasiado, pero demasiado, que después de 17 años de pertenecer a TV Azteca, me duele en el alma que haya ecos de fraude, ecos de que esto no se manejara de una manera real", inició el director de La Academia en live hecho en sus redes sociales.

"Esto lejos de que me enfurezca me pone nostálgico, porque esa gente yo creo que jamas ha tenido idea de lo que representa para nosotros levantar un proyecto como este.", agregó.

El músico también invitó a quienes critican la veracidad del show a sumarse a la nueva temporada y de formar parte, de alguna manera, del equipo que logra poner a andar el reality de TV Azteca.

Martínez recordó los orígenes y la misión con la que se creó La Academia y recalcó que a lo largo de casi dos décadas han logrado mantenerse íntegros y apegados a estos pese a las crisis económicas y políticas que se han vivido en México.

"La Academia no es un juego de niños, La Academia es uno de los proyectos con más fortalecimientos, con más bases y con más credibilidad en cualquier parte del mundo", afirmó.

"Estamos totalmente aferrados y anclados en verdad y legalidad. Hemos sufrido para que las cosas se den de una manera absolutamente óptima para que usted pueda ver un programa de televisión grande."

Héctor señaló que ya con el hecho de abrir las puertas a participantes de otros países muestra que buscan romper las barreras que limitan a los países para unirse todos como seres humanos.

"La Academia va más allá de un ganador o ganadora. Es un espíritu para más de 150 millones de personas que nos ven. No trabajamos para cuatro críticos ni para un ganador.", puntualizó.

Héctor Martínez concluyó con la esperanza de, si llega a haber una nueva temporada, La Academia pueda reclutar a más concursantes de otros países para promover una unificación latinoamericana.

La temporada de La Academia, tuvo la participación de los hondureños, Jorge Alejandro Flores y Angie Flores, además del guatemalteco Dennis Arana.

La gran final contó con Angie Flores y Dennis Arana, quedando la hondureña en segundo lugar y el guatemalteco en cuarto.

Escucha toda la declaración de Héctor Martínez, director de La Academia