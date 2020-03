Angie Flores responde a polémico audio que arremete contra La Academia

Honduras.

Angie Flores aclaró los rumores de malos tratos recibidos en La Academia después que un audio donde supuestamente su madre se quejaba del declive en la salud de la joven hondureña se difundiera en las redes sociales.

En una video entrevista con el programa mexicano "Venga la Alegría" desde Honduras, Angie comentó que se encuentra bien de salud y en sus declaraciones desmiente lo dicho en los audios que circulan.

“Las redes sociales son muy intensas, pero les puedo decir que se queden con lo que yo realmente viví en La Academia porque es un proyecto que siempre me ayudó, obviamente es una plataforma que me ayudó a llegar hasta donde estoy.", dijo la cantante de 19 años.

"Ustedes saben que nuestros padres siempre tratan de darnos lo mejor y lo que pasa es que mi mamá tenía miedo de lo que me pudiera pasar porque no está acostumbrada a este tipo de cosas pero no se queden con lo que escucharon, confíen en lo que yo les digo”, declaró Angie.

La segunda finalista de la temporada 2019-2020, llegó a Honduras el pasado 27 de febrero, en donde fue recibida como todo una celebridad.

Aunque aún no se recupera completamente de un resfriado que afectó su último concierto en La Academia, Angie ha hecho dos apariciones en San Pedro Sula, y se espera que el fin de semana tenga otras en Tegucigalpa.

En una rueda de prensa la semana pasada, Angie Flores indicó que regresará a México en menos de dos semanas, donde deberá retomar su agenda con la gira de los cinco finalistas de La Academia.

Sus declaraciones se dan solo días después que el director Héctor Martínez lamentará en sus redes las acusaciones de fraude que se han cernido sobre la producción después que la mexicana Dalú se coronara como la ganadora de La Academia.

