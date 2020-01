Ganadores de los Grammy Awards 2020 en las principales categorías

Los Ángeles, EEUU.

Billie Eilish arrasó este domingo en los Grammys, con cinco gramófonos que incluyen los premios principales como canción, álbum y grabación.

Ganó además como artista revelación y en la categoría de mejor álbum pop.

La californiana se impuso a artistas emergentes como Lizzo y Lil Nas X, ambos considerados favoritos, así como una lista de veteranos como Vampire Weekend, Bon Iver y Lana Del Rey par mejor álbum.

Lizzo, la efervescente rapera de 31 años, terminó con tres gramófonos, mientras que Lil Nas X, con dos, la misma cantidad que Lady Gaga.

La ceremonia se realizó de hecho en el Staples Center, casa de Los Angeles Lakers, y adonde cientos de fanáticos acudieron durante el día para rendir tributo a su ídolo.

Al comenzar el show, Lizzo y Alicia Keys, la anfitriona, dedicaron sus presentaciones a Kobe Bryant, que falleció junto con su hija al estrellarse el helicóptero en el que viajaba con otras siete personas a las afueras de la metrópoli californiana.

Estos son los ganadores de las categorías más importantes de los Grammy, entregados este domingo en Los Ángeles.

Ganadores Grammy Awards 2020

ÁLBUM DEL AÑO:

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie Eilish

GRABACIÓN DEL AÑO (mejor canción):

"Bad Guy", Billie Eilish

CANCIÓN DEL AÑO (composición):

"Bad Guy", Billie Eilish

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN:

Billie Eilish

MEJOR ACTUACIÓN DE POP INDIVIDUAL:

Lizzo, "Truth Hurts"

MEJOR ACTUACIÓN DE POP DÚO/GRUPO:

Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, "Old Town Road"

MEJOR ÁLBUM DE POP:

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie Eilish

MEJOR ÁLBUM DE ROCK:

"Social Cues", Cage The Elephant

MEJOR ÁLBUM DE RAP:

"Igor", Tyler The Creator

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA:

"Father Of The Bride", Vampire Weekend

MEJOR ÁLBUM DE ELECTRÓNICA:

"No Geography", The Chemical Brothers

MEJOR ÁLBUM URBANO CONTEMPORÁNEO:

"Cuz I Love You (Deluxe)", Lizzo

MEJOR ACTUACIÓN DE ROCK:

"This Land", Gary Clark Jr.

MEJOR ÁLBUM COUNTRY:

"While I'm Livin'", Tanya Tucker

MEJOR ACTUACIÓN DE ORQUESTA:

"Norman: Sustain", Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Angeles

- CATEGORÍAS LATINAS -

MEJOR ÁLBUM POP LATINO:

"#Eldisco", de Alejandro Sanz

MEJOR ÁLBUM ROCK O ALTERNATIVO LATINO

"El mal querer", de Rosalía

MEJOR ÁLBUM REGIONAL MEXICANO (INCLUYE TEJANO)

"De ayer para siempre", Mariachi Los Camperos

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO

"Opus", Marc Anthony

"A Journey Through Cuban Music", Aymée Nuviola