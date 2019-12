Sarita Sosa sufre desaire de Ricky Martin y Eva Longoria

Miami, EEUU.

Sara Sosa, hija menor del fallecido José José, sufrió el bochorno público cuando fue echada de una fiesta del cantante Ricky Martin y la actriz Eva Longoria.

Según información del conductor Javier Ceriani, del canal de YouTube Chisme No Like, la aspirante a estrella quería entrar a una fiesta organizada por los famosos en Miami después de sin embargo no la dejaron pasar.

"Ustedes saben que Sarita desde el día que murió José José se puso las pestañas, empezó a dar entrevistas, le gusta el fashion, le gustan las cámaras, le gustan las fiestas y está de fiesta como loca.", dijo el argentino.

"Ricky Martin y Eva Longoria hicieron una súper fiesta glamorosa, para la fundación de Eva Longoria y ahí va Sarita con el marido a entrar a la fiesta de Ricky Martin y Eva Longoria pensando que era Sarita, la de José José, y la iban a dejar entrar", agregó.

Ceriani destacó que, al llegar Sarita a la puerta, le dijeron que no estaba invitada y que se fuera por donde llegó.

Y con su peculiar humor, Javier le pidió que mejor se pusiera a trabajar y hacer canciones antes de vivir de la fama de su fallecido padre.

Sarita Sosa la más odiada por fans de José José

La joven se convirtió en las más despreciada por los fanáticos de José José después que saliera a la luz el calvario que hizo vivir a sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa, al impedir que estos vieran a su padre en vida.

A esto se suma los días en los que Sarita mantuvo secuestrado el cuerpo de su padre tras su fallecimiento, pese a las suplicas de sus hermanos para poder ver a su padre y hacer los arreglos fúnebres necesarios.

Ella aseguraba que no quería dar entrevistas, pero desde la muerte de su padre no hizo otra cosa que dar entrevistas a los medios, algo que sus hermanos y los seguidores de José José le reprochan.

Los hijos de José José: Marysol, José Joel y Sarita Sosa

Para colmo de males, Sarita Sosa obligó a José José a firmar un documento en donde este le concedía las ganancias de sus grandes éxitos, dejando a sus hermanos José Joel y Marysol Sosa sin nada.