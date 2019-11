Sarita Sosa, hija menor de José José, causa polémica tras reaparecer bailando

Redacción.



Sarita Sosa, hija de José José, sigue estando en el ojo del huracán a casi dos meses de la muerte del "Príncipe de la canción".



La hija menor del intérprete de "El triste" reapareció en las redes sociales bailando y se mostró más feliz que nunca.



Fanáticos del cantante mexicano se mostraron muy molestos y acusan a Sarita de no guardar el luto correspondiente a su padre.



Lea más: Chris Brown y su exnovia Ammika Harris se convierten en padres



En el video que ha generado tremenda polémica y se desconoce de cuando es, Sarita Sosa está en el interior de un vehículo junto a su madre Sara Salazar, su esposo y su cuñado y se muestran muy felices.



Los comentaristas en redes no están de acuerdo con la actitud de Sarita en tan corto tiempo de la muerte de su padre. "Qué rápido se le olvido su papá. El luto le duro segundo", se lee en algunos comentarios.







Otros internautas defienden a la hija menor del cantante mexicano y dicen que la vida sigue que ella no se puede detener en su vida.

Polémica entre los hijos de José José

Desde la muerte de José José, Sarita Sosa ha protagonizado, junto a sus hermanos, una serie de conflictos, y es que Marysol y José Joel exigen respuestas a la menor de los Sosa sobre la muerte de su padre, José José.



Lea más: Michael Jackson tendrá su película musical del creador de "Bohemian Rhapsody"



Los hijos mayores del "Príncipe de la canción" han acusado a Sarita de haber secuestrado a su padre y no permitir que ellos lo pudieran visitar.



José Joel también habló en una entrevista pasada que su padre le había confesado que lo estaban envenenando.



"Mi papá me decía mucho que se le había cristalizado un líquido en el pulmón que lo afectó durante muchos años... la realidad es que cuando sale de Hazelden (la clínica de rehabilitación en Minnesota) lo hace con una carraspera que no le conocíamos" contó José Joel.

Lea más: Michelle Salas, hija de Luis Miguel, luce irreconocible con "nuevo" rostro



Marysol y José Joel también han asegurado que su papá murió en horribles condiciones ya que no estaba bien cuidado.



Un foto que compartió Yimmy Ortiz, esposo de Sarita, que después eliminó de sus redes pero ya había sido capturada, mostró a José José extremadanente delgado y provocó polémica.





En la imagen el "Príncipe de la canción".