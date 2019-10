Miley Cyrus captada besando al ex de Gigi Hadid, Cody Simpson

Estados Unidos.

La vida amorosa de la cantante Miley Cyrus sigue sorprendiendo por la aparente facilidad con la que la antigua estrella Disney es capaz de quemar etapas y encadenar un idilio detrás de otro.

Y es que, dos meses después de que pusiera fin a su matrimonio de ocho meses con el actor Liam Hemsworth y pasadas solo unas semanas desde que también terminará la relación tan especial que le unía a Kaitlynn Carter, la intérprete se ha dejado ver ahora en actitud cariñosa con el joven australiano Cody Simpson.

Para quienes no estén demasiado familiarizados con el último de los nombres mencionados, hay que decir que se trata de un apuesto cantante de 22 años que, además de darse a conocer profesionalmente en 2017 con su canción debut 'Waiting for the Tide', en tiempos recientes ha ganado una relevancia mediática especial tras protagonizar sonados romances con figuras como Gigi Hadid o Clair Wuestenberg.

Su regreso, y el de Miley, a los titulares de los medios se debe concretamente a las imágenes que han trascendido de ambos durante una jornada de compras en Los Ángeles, la cual tuvo lugar ayer jueves y durante la que no pasaron desapercibidos.

"En cuanto se dieron cuenta de que todo el mundo les estaba mirando, trataron de salir de ahí de la forma más disimulada posible", ha asegurado un testigo al portal de noticias E! News.

El resto de los presentes en el mercado de comida donde se encontraban los dos artistas no solo pudo ver con sus propios ojos cómo degustaban unas bebidas y varias porciones de sushi a modo de almuerzo, sino que también pudieron fotografiarlos en actitud cariñosa besándose en público.

Como era de esperar, las imágenes ya corren como la pólvora en las redes sociales y otros portales de internet.

Al margen de que se trate de una mera aventura amorosa o de un noviazgo en toda regla, lo cierto es que a Miley Cyrus y Cody Simpson ya les unía una larga e intensa amistad que se remonta a sus años de la adolescencia.

De hecho, el intérprete no dudó en acreditar en una ocasión a su buena amiga como una de las principales responsables de que a día de hoy sea capaz de gestionar su fama sin tanta presión y con naturalidad.

"Miley siempre ha sido una de mis mejores amigas y me ha ayudado mucho en mi transición. Es de esas personas que sabe cómo navegar entre la niñez y la vida adulta. Es una mujer muy abierta de mente y gracias a ella yo también estoy empezando a serlo", declaraba hace unos meses.

La nueva aventura amorosa de Miley Cyrus se da semanas después que un informante dijera que la cantante había cortado su relación con Kaitlynn Carter porque no buscaba nada serio y quería enfocarse en su carrera, tomando en cuenta que su divorcio con Liam Hemsworth no ha concluido.