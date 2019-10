Mon Laferte confiesa su amor por otra mujer

Chile.

La cantante chilena Mon Laferte "salió del clóset" al revelar su amor por otra mujer frente a su audiencia durante un de sus conciertos.

Durante su interpretación del hit "Tu falta de querer” Lafertese acercó a su baterista, Natalia Pérez, y le dio un beso frente al público.

En sus redes sociales la estrella chilena reconfirmó lo que todos asumieron al ver el gesto romántico en el escenario.

"Mi amor", escribió junto a la foto que captó el momento en el que se daba en mencionado beso.

Algunos usuarios celebraron el amor de Laferte y Pérez, sin embargo, otros vieron el gesto como una simple movida publicitaria para promover la carrera musical de la baterista, quien también tiene su propio proyecto musical llamado "Cancamusa".

"Todo el mundo es bisexual" para Mon Laferte

En 2017 Mon Laferte ya había confesado abiertamente ser bisexual, sentirse atraída sexualmente tanto por hombres como por mujeres.

"Lo encuentro algo lógico. No entiendo cómo unas personas pueden tener más derechos que otras, me choca. No todos pueden ser libres para casarse o darse la mano en público, y es injusto", dijo en entrevista con el portal de temática gay Shangay.

"Me criaron con una mentalidad basada en el amor y la igualdad, y de hecho creo todo el mundo es bisexual pero la sociedad hace que la gente diga no, sobre todos los hombres… Tenemos que relajarnos y disfrutar", opinó.

Hasta ahora la cantante había sido bastante privado respecto a sus relaciones.

En cuanto a su vida profesional, Mon Laferte fue anunciada como una de las artistas invitadas para la gira de Soda Stereo "Gracias Totales" en 2020, donde también participaran otros artistas como Juanes, Chris Martin (Coldplay), León Larregui (Zoé) o Andrea Echeverri (Aterciopelados).