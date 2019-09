Liam Hemsworth reaparece en redes tras divorcio y se muestra feliz

Redacción.



Desde que se diera a conocer, el pasado mes de agosto, su separación de la cantante Miley Cyrus y comenzara ese vendaval de habladurías y conjeturas en relación con los entresijos de la ruptura -sobre la cual ambos solo se han pronunciado para desmentir la mayor parte de los rumores-, el actor Liam Hemsworth ha hecho todo lo posible por desconectar del mundanal ruido instalándose para ello en su país natal, Australia, y de forma más concreta en la localidad de Byron Bay donde reside su hermano Chris Hemsworth y su esposa Elsa Pataky.



Aunque él se mantiene completamente al margen de las redes sociales, las cuales no ha vuelto a tocar desde el pasado 29 de agosto, para no alimentar el debate público sobre su ya extinto vínculo con la estrella del pop, el protagonista de la saga 'Thor' y la intérprete española no han tenido reparo en compartir en sus perfiles de Instagram algunas divertidas imágenes de su reciente escapada vacacional a la llamada isla 'Makepeace', a la que se unieron un grupo de amigos y los dos hermanos de Chris.





En las citadas instantáneas, Liam Hemsworth aparece tan sonriente como el resto de sus acompañantes y, de hecho, en varias de ellas se aprecia a la perfección la estrecha y bromista relación que siempre le ha unido a Chris Hemsworth , quien no duda en posar como si le estuviera pisando la cabeza en una de las instantáneas grupales que pueblan su espacio personal y el de la intérprete madrileña.

"Otra de las muchas perlas de Australia. ¡Gracias por la hospitalidad!", ha escrito el ídolo de la factoría Marvel para dar las gracias a sus anfitriones, la compañía que gestiona esta isla privada a modo de resort vacacional, junto a su álbum de fotos. "Una pequeña escapada con la mejor compañía", ha publicado por su parte Elsa Pataky.









Las imágenes han fascinado en redes sociales, ya superan los 3,4 millones de likes y más de 10 mil comentarios.

A día de hoy, se desconoce si Liam Hemsworth se limitará a pasar en casa tantos meses como sean necesarios hasta que amaine el temporal mediático en torno a su vida privada, o si pondrá punto final a esa estancia de varios años en Los Ángeles para mudarse definitivamente, al igual que sus hermanos Chris y Luke, a Australia y viajar a Estados Unidos solo por asuntos de trabajo.





"Quiere tomarse un buen descanso, así que se quedará más tiempo en Byron Bay para estar con su hermano y sus amigos de toda la vida, surfear, desconectar y reflexionar sobre el futuro. Seguirá viniendo a Los Ángeles por negocios y para rodar sus próximas películas, pero la experiencia que ha vivido con Miley Cyrus le ha hecho darse cuenta de que quizá Hollywood no sea el mejor ambiente para él", aseguraba una fuente de su entorno al portal Radar Online hace unas semanas.