Yolanda Andrade se burla de Verónica Castro tras anunciar su retiro de la pantalla

Ciudad de México.



Yolanda Andrade mantiene el fuego de la guerra encendido después de que Verónica Castro anunciara su retiro del mundo de la actuación.



Por medio de sus redes sociales, Verónica Castro comunicó que después de 53 años en la actuación, decidía retirarse porque no podía con la agresión y el escarnio que ha vivido los últimos días, debido al escándalo que ha generado Yolanda Andrade.



"Entregué mi vida con todo mi amor gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años Quiero mi paz. DLB! ", escribió junto a un video de su hijo Cristian Castro interpretando la canción "Alguna vez".







Yolanda Andrade no se quedó callada y publicó un mensaje que parecía una respuesta a Verónica Castro.



"No hay nada más patético que una persona haciéndose la víctima (tratando de dar lástima), y culpando a los demás de sus acciones", escribió Andrade en un post.







Y finalizó con una imagen de Paulina de la Mora, personaje de Cecilia Suárez en La Casa de las Flores, más reciente proyecto de Castro, de 2018.

"Ay por-fa-vor, no se-as ri-dí-cu-la", haciendo alusión a la forma de hablar del personaje en la producción de Netflix.



El conflicto entre Yolanda Andrade y Verónica Castro comenzó después de que se publicó un video por error en el que aparece la presentadora Montserrat Oliver, amiga de Andrade, diciendo que ésta se había casado en secreto años antes, pero sin revelar con quién había sido.



En entrevistas, la anfitriona del programa Montse y Joe afirmó que era cierto, y que la persona con quien contrajo matrimonio fue Castro, en una ceremonia celebrada en Amsterdam.

Verónica Castro ha negado en varias ocasiones las declaraciones de Yolanda Andrade, y dijo que ésta solamente la utilizó para hacerle promoción a su programa para subir el rating.