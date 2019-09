Cristian Castro defiende a Verónica de ataques de Yolanda Andrade

México.

Después de toda la polémica que se ha creado por las declaraciones de Yolanda Andrade sobre una supuesta boda con Verónica Castro, Cristian Castro ya salió en defensa de su madre.

El "Gallito Feliz" compartió en Instagram una foto en donde habla sobre el karma, por lo que los cibernautas aseguraron que esa oración era para la conductora de Mojoe por hablar de su progenitora.

"El karma no es la venganza del Universo, es el reflejo de tus acciones. Todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Así que no te preocupes por lo que vas a recibir, preocúpate mejor por lo que tú das", se lee en la imagen.

Muchos de sus seguidores aplaudieron que defendiera a su mamá y muchos más hablaron más de Yolanda Andrade.

"¿Este mensaje va para la arpía de Yolanda? No se metan con Cris ni con su mamá, que nada les afecte", posteó un usuario.

MIRA: Las novias y novios de Yolanda Andrade y su escándalo con Verónica Castro

Con el hijo y después con la mamá

Para volver el escándalo más extraño, Cristian y Yolanda tuvieron un romance unos 10 años antes que la presentadora se involucrara con quien fue su suegra.

Castro y Andrade se involucraron cuando protagonizaron la telenovela de Televisa "Las secretas intenciones" (1992).

TAMBIÉN: Verónica Castro y Yolanda Andrade: los detalles de su romance

"Hay video y fotos", Yolanda asegura que tiene pruebas de su romance con Verónica

Ante las negativas de Verónica Castro de aceptar que supuestamente se casó con Yolanda Andrade hace años, ésta última asegura que tiene pruebas.

Fue en una entrevista con el programa Primer Impacto donde la ex de Monserrat Oliver reveló que hay videos y fotos de esa noche en donde juntaron sus vidas.

"Yo no soy ninguna mentirosa. Y obviamente claro que hay fotos, y claro que hay video. pero no vale la pena, yo no me quiero pelear con Verónica. Vivimos muchos momentos muy importantes, sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella", dijo.

ADEMÁS: La mujer que rompió la relación de Verónica Castro y Yolanda Andrade

Incluso Yolanda agregó que le dolió mucho como la ojiverde dijo que no era homosexual, por lo que siente que fue grosera con la comunidad gay.

"Ella dijo muy despectivamente que no era lesbiana. Eso fue muy feo de su parte, yo creo que lo hizo con mucho coraje porque dio un énfasis muy, repito la palabra, despectivo, contra la comunidad, como si ser lesbiana fuera algo malo", agregó.

Andrade concluyó que no revelará las pruebas visuales que tiene del matrimonio simbólico con Vero por "respeto" a la relación que tuvieron.