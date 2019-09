Yolanda Andrade llama "mentirosa" a Verónica Castro tras negar boda gay

México.

Después que Verónica Castro negará ser la mujer con la que Yolanda Andrade se casó, la conductora mexicana se mostró molesta en las redes.

La actriz fue tajante al desmentir que no llegó al altar con Andrade, después de que ésta última dejara entrever en entrevista con Javier Poza que había sido "La Vero" la famosa con la que había unido su vida en Amsterdam en una ceremonia espiritual.

En la entrevista la presentadora del show Montse & Joe retó a Verónica Castro para que desmintiera la presunta boda: "En el nombre de nuestra amistad, quiero que Verónica Castro me desmienta", comunicó.

Y la actriz no se tardó en hacerlo. "Yo no me casé, no soy su mujer, no soy su esposa. Quise mucho a Yolanda, ya no la quiero y ya le dije que ya no porque se pasó de graciosa y de simpática. Ya se pasó a ser agresiva", dijo Castro en entrevista con Grupo Formula.

La conductora se tomó a mal las palabras de la actriz y comenzó a lanzar indirectas a través de publicaciones en Instagram Stories.

Yolanda compartió un par de capturas de pantalla donde se hablaba de la respuesta de Verónica y se burló a través de memes e incluso usando una canción de Cristian Castro.

En una compartió un titular que decía "Verónica Castro niega boda con Yolanda Andrade" y la presentadora usó de fondo la canción de Rosa Salvaje en donde la actriz cantaba "tengo triste el corazón" junto a gif de un payaso.

Después publicó otro titular usando la imagen de un bebé llorando y la foto de Verónica de fondo mientras sonaba la canción "No podrás", del hijo de Verónica, Cristian Castro, escribiendo parte del estribillo del tema, "no podrás olvidar que te", obviando la palabra "amé".

En una de las últimas público un video de ella caminando mientras suena el tema de Luis Miguel "échame a mi la culpa" de Luis Miguel, etiquetando a Verónica Castro en el post.

Por si no queda claro su descontento, Yolanda le dijo mentirosa a Verónica en la cara.

La actriz y cantante compartió en su cuenta de Instagram la captura de pantalla de una nota en la que se hablaba de la supuesta boda con una foto de ella y Yolanda tomando el sol en bikini,

"Esta también es mentira fue después de Big Brother. No tenían hospedaje esta noche y Monserrat y Yolanda estuvieron en casa y yo llegaba de hacer ejercicio", aseguró La Vero.

Sin embargo, Yolanda le respondió en la sección de comentarios de la publicación: "Mentirosa. Montserrat no estaba con nosotras".

Verónica sigue negando la boda

Castro respondió en su Twitter oficial. "Que no les mientan a ustedes no se encontramos en una reunión que nos invitó nuestro jefe por su compromiso y allí me pidieron quedarse juntas en casa y por la mañana llegó la Campomanes", refirió sobre la foto en bikini junto a Andrade.

Para finalizar Verónica Castro dijo que Yolanda Andrade usó a los medios: "El problema de usarme es que -también- usaron a los medios y ya tienen lo que querían estos demonios. Atentos", dijo en respuesta al número que ha montado Andrade en las redes sociales.