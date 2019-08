¿Verónica Castro se casó con Yolanda Andrade?

México.

Para sorpresa de muchos esta semana se avivó el rumor de un matrimonio entre Verónica Castro, de 66 años, con Yolanda Andrade, de 47.

Las especulación sobre una relación amorosa con Castro y Andrade no es cosa nueva, las actrices ya habían sido relacionadas en el pasado.

Al parecer el rumor fue propiciado por Andrade, cuando en una platica con su colega y expareja Monserrat Oliver, la presentadora revelara que se había casado en un acto "simbólico" en Ámsterdam, Holanda, con una persona "pública" y "muy famosa".

"Sí, me casé en Ámsterdam con una mujer maravillosa. Estábamos muy enamoradas. Fue un momento que viví, con una persona, y nos casamos simbólicamente. Pero no puedo decir quién es esa persona.", señaló en el video publicado por Oliver en julio.

Mira: Kylie Jenner eleva sospechas de boda con Travis Scott

Sin embargo, Andrade se negó a revelar el nombre de quien fue su esposa, pues esta prefiera mantenerse en el anonimato.

"Yo sí me puedo liberar y hablar de mí. Pero no puedo hablar de ella, porque es una persona pública, muy famosa y yo no puedo decir sin preguntarle; la quiero mucho. Fue un momento simbólico muy bonito, estábamos en una etapa muy enamoradas. Y si ella me autoriza decirlo, pues algún día. Y creo que hay fotos de la boda, y video. Fue muy bonita", explicó.

Después de esto Yolanda ha sido asediada por los medios quienes no dejan de relacionarla con Castro, con quien ya se la había vinculado años atrás.

El rumor del idilio data desde 2003 cuando Castro fue captada colocando una crema a Yolanda mientras está estaba tumbada en una silla tomando el sol. Al parecer las fotografías fueron tomadas mientras las actrices eran parte del reality Big Brother VIP 2.

Al ser cuestionada sobre la presunta boda con Castro, Yolanda evadió el tema y solo recalcó que no revelará el nombre de su amada.

"Yo no puedo entrar en detalles, porque no es derecho. Yo sí les dije muy querida, muy famosa. No se confundan tampoco con cualquier cosa que se agarren en la calle", dijo.

ADEMÁS: Famosos que se han declarado pansexuales

Aunque Verónica Castro no se ha pronunciado sobre este nuevo rumor, sin embargo, tiempo atrás la conductora y actriz señaló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que sólo en una ocasión una mujer le pidió matrimonio, pero que no había aceptado. "Bueno, hubo una que sí me pidió matrimonio, pero no sé si soltar el nombre, además le dije que no”, comunicó.