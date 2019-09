Muere hija de la presentadora Rocío Sánchez Azuara

México.

La presentadora mexicana Rocío Sánchez Azuara informó a través de redes sociales sobre el deceso de su hija Daniela Santiago Sánchez, de 31 años.

Daniela había estado teniendo problemas de salud debido a una bacteria en la sangre, además de tener daños irreversibles en sus riñones, causado por el lupus eritematoso sistemático que padecía desde hace 20 años.

La presentadora del programa "La Tercera en Discordia" despidió a su hija con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

"Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz", expresó la ojiverde.

Sánchez no especifico el día de la muerte de su hija, pero se sabe que la joven había estado hospitalizada desde varios meses.

En meses pasados, Sánchez Azuara compartió que Daniela había sido hospitalizada por una bacteria en la sangre debido al catéter que tenía para su hemodiálisis.

Según informó TV Notas en agosto pasado, la joven necesitaba un trasplante de riñón para poder sobrevivir.

"Compatible sí puedo ser, pero no apta para donarle el riñón porque el caso específico de Daniela requiere un órgano de una persona de 31 años, ya tenemos a la persona, se están haciendo las pruebas y sólo queda en manos de los médicos", dijo en su momento.

Daniela Santiago Sánchez, fue producto de la relación entre Rocío Sánchez Azuara y el músico Carlos Lara; la conductora de TV Azteca tiene otros dos hijos (Jorge Arturo y José Luis).

¿Qué es el Lupus?

Según el Lupus Research, esta es una enfermedad autoinmune crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados.

Por el momento no existe una cura para el Lupus.

Otros famosos como Selena Gómez, Nick Cannon o el cantante británico Seal padecen de Lupus.