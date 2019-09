J Balvin revela la enfermedad que padece con sincero post en Instagram

Colombia.

J Balvin se sinceró con sus fanáticos compartiendo los problemas emocionales que padece en una extensa publicación en su Instagram.

El reguetonero que suele reservarse los detalles privados de su vida, decidió revelar a sus seguidores que de trastornos de ansiedad.

"¡Sí! yo sufro de ansiedad y NO ES FÁCIL.",escribió el cantante junto a una foto de su rostro.

"Las sensaciones, y a veces sentir una distorsión de la realidad que no te deja ver claro , es mi caso, y como el de muchos, la ansiedad es algo que hay que tomar en serio, NO ES DE LOCOS, creo que es más loco no creer en eso.", explica el reguetonero sobre este mal que suele desencadenar en una depresión si no es tratada a tiempo.

Según Mayo Clinic las personas que padecen el trastorno de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias.

Es emociones rayan en el pánico e interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo.

El cantante también explicó como ha aprendido a sobrellevar esta enfermedad.

"Creo en Dios y en el universo, pero también creo en la medicina a tiempo , y en los factores que ayudan a respaldar un mal momento como el deporte, la meditación y la compañía de tus seres queridos, de los reales, de los que te aman por lo que eres."

J Balvin concluye su mensaje instando a su seguidores a buscar ayuda si padecen este trastorno mental.

"Todo guerrero ahí afuera pasando por lo mismo que yo, ¡vé busca ayuda, no estás loco por buscar un psiquiatra, busca ayuda que la salud mental es una realidad, aquí seguimos luchando para encontrar la luz y pido por sus oraciones para mí y para quienes los padecen!", concluyó.

¿Cómo saber si padeces de trastorno de ansiedad?

Los expertos recomiendan buscar ayuda médica si presentas algunos de estos síntomas:

- Sientes que te estás preocupando demasiado y que esto interfiere en tu trabajo, tus relaciones y otros aspectos de tu vida

- Tu miedo, tu preocupación o tu ansiedad te causan malestar y te resulta difícil controlarlos

- Te sientes deprimido, tienes problemas con el consumo de alcohol o drogas, o tienes otros problemas de salud mental junto con ansiedad

- Piensas que tu ansiedad podría estar vinculada a un problema de salud física

- Tienes pensamientos o conductas suicidas (de ser así, procura tratamiento de urgencia inmediatamente)