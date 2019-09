Alejandro presenta a su novia en Instagram

Miami, EEUU.

Alejandro Sanz compartió este fin de semana con sus más de 4,7 millones de seguidores en Instagram un video donde aparece Rachel Váldes bailando y cantando parte del estribillo de la canción Corazón partío.

A mediados de septiembre la revista española Corazón publicó las primeras imágenes de Sanz y la artista cubana en un barco en Miami confirmando así una relación que ya era un secreto a voces.

Según medios españoles la joven cubana, 20 años menor que el cantatne, ha acompañado a Sanz durante su gira por Estados Unidos. "Ambos se desplazan en jet privado y han visitado Nueva York, Chicago, Orlando y Washington. Este martes, aprovechando un descanso de la gira, ambos salieron a navegar por los canales de Miami a bordo de su lujosa lancha, mostrándose muy cómplices y cariñosos", aseguraba la revista Corazón el pasado 13 de septiembre.

Rachel Váldes la tercera en discordia

Aunque es probable que nunca lo acepten, se especula con fuerza que arista cubana, de 30 años, habría sido la causante del fin del matrimonio de Alejandro Sanz y Raquel Perera.

Según El Pais, la misma Raquel Perera había contado en la boda del futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio, donde acudió sola, que su matrimonio estaba roto y que el cantante mantenía ya una relación con otra mujer.

Raquel Perera niega llorar por Alejandro Sanz

Por otro lado la diseñadora y ex mujer de Alejandro Sanz, Raquel Perera, no ha tardado responder al 'malentendido' que se produjo hace unos días al ser captada por los paparazzi derramando supuestamente varias lágrimas que, en opinión de algunos, iban ligadas a las últimas informaciones sobre el romance que vive ahora el cantante con Rachel Valdés.

"La ex del Alejandro Sanz rota tras conoce la nueva relación del cantante", titulaban algunas revistas de entretenimiento.

Pero el gesto de Raquel ese día no es fruto de un momento dramático ni demasiado trascendental, ya que simplemente se estaba secando el rostro del sudor en medio de un día caluroso en Miami.

"Voy al grano (y no al de la foto). Siento decepcionar a los que pretenden plasmar un llanto que solo es un 'limpiarme' el sudor de la cara al salir del colegio de mis niños a 40 grados al sol. Los que vivan en Miami sabrán de lo que hablo. Y para que la decepción no sea completa, confieso sin reparo que he llorado en muchas ocasiones por diferentes motivos. No lo negaría nunca, porque además sienta muy bien...", ha escrito en la sección Stories de su perfil de Instagram junto a la polémica instantánea, cerrando su mensaje con un 'hashtag' muy revelador: "La vida es bella".

Pese al hecho de que su exmarido, vuelve a disfrutar de un nuevo romance a meses de anunciar su ruptura, lo cierto es que Raquel sigue exhibiendo la misma actitud positiva de la que siempre ha hecho gala en relación con todo aquello que concierna a sus dos pequeños, Dylan y Alma.

"Su primera palabra sin ser palabra, su primer beso, su primer papá, mi primer momento consciente en el que me doy cuenta de que no hay freno en su pequeña vida. A la velocidad de la luz, sí; pero la luz es la velocidad de mi Alma...Este fue su primer día de colegio, y solo me hace pensar en la importancia de las primeras veces que se convierten en para siempres", publicaba recientemente el astro de la música en su espacio virtual, un bonito texto al que Raquel no dudó en dar su aprobación en forma de 'like'.