Frida Sofía declara la guerra a "El Gordo y La Flaca"

Estados Unidos.

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, acuso de "amarillistas" al programa de Univision "El Gordo y La Flaca" por haber manipulado una entrevista suya.

"Gracias @elgordoylaflaca por el grato ejemplo de lo que es el #AMARILLISMO", escribió la estrella junto al clip compartido en su cuenta de Instagram.

"Solecitos aquí está la parte de la entrevista donde pueden escuchar cual fue la pregunta a la cual responde "me vale madres" el video lo pueden ver completo en el canal de @magalyortiztv en YouTube ya que fue ella quien subió la entrevista completa. Gracias @magalyortiztv por haber puesto toda la entrevista", agregó.

En el video editado por el show conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina parece que Sofía está insultando al bebé que acaba de tener uno de sus tíos y que vuelve a arremeter contra su madre.

Las presuntas preguntas que Frida responde son a una posible reconciliación con su madre, Alejandra Guzmán, y que opinaba sobre el nacimiento de su primo Apolo Alejandro.

En la entrevista original la cantante explica que no ha podido comunicarse con su familia porque, según ella, la tienen bloqueada en sus redes sociales, incluida su madre.

La joven también dijo que no quería seguir hablando de los conflictos familiares con Alejandra Guzmán y el clan Pinal, y quería enfocarse en su carrera musical alejada de la negatividad.

Frida Sofía agregó que no tenía nada que comentar sobre el nacimiento de su nuevo primo porqué ni siquiera sabía que el bebé estaba en camino.

"Nadie me dijo nada. Acaba de salir esta criatura y yo no sabía ni que existía, así que no tengo nada que decir de algo que yo no sé", concluyó.

La entrevista se dio en el marco del "Mariachi Festival" realizado por la fundación "Unidos Por La Música" en Los Ángeles, California, este 15 de septiembre, en donde la cantante fue nombra embajadora del evento.

Frida compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde dedica unas palabras para decir que se siente orgullosa de poder formar parte de dicha organización, la cual busca que, a través de la música, se apoye a comunidades de escasos recursos.

"Un honor formar parte de esta experiencia. Gracias @unidosporlamusica_ y a todos los que creen en mí", escribió la cantante en su perfil.

En la entrevista original Frida Sofía comienza a hablar sobre su familia en el minuto 15:00.

Alejandra Guzmán busca reconciliarse con su hija

Hace solo unas semanas la cantante mexicana dio una entrevista con "Al rojo vivo" de Telemundo en donde envió un mensaje de amor a Frida Sofía.

"Ven y abrázame; te amo, te necesito", dijo la cantante a la cámara después de asegurar que la reconciliación con su hija debería ser en privado.

Pero según dijo Frida durante el mencionado evento su madre no le está pidiendo una reconciliación, pues en la realidad, la tiene bloqueada.

"No he escuchado de ella, me tiene bloqueada en todas partes. Pero ya no me importa, porque como ella dice, que eso no se hace en cámaras, no sé en realidad la dinámica que ella esté manejando ahorita, porque está un poco contradictoria", dijo con ironía.