Alejandra Guzmán suplica paz a Frida Sofía: "Te amo, te necesito"

México.

Después de meses en un pleito mediático iniciado por su única hija Frida Sofía, Alejandra Guzmán está dispuesta a dar el primer paso para resolver sus diferencias.

En entrevista con el programa de María Celeste Arrarás, Al rojo vivo, la cantante mexicana confesó que desea hacer las paces con su hija, y le envió un mensaje a través de las cámaras.

"No puede ser que en un momento estemos tan unidas, y en otro estemos en esta rivalidad. ¿Qué es lo que ella necesita de mí para que yo se lo pueda dar?", dijo a su entrevistador Rodner Figueroa.

Y abriendo los brazos frente a la cámara "La Guzmán" expresó con la voz quebradiza: "Ven, y abrázame. Con todo mi amor. Te amo y te necesito."

Guzmán dijo que el distanciamiento con su hija se dio desde "Día de acción de Gracias" en noviembre de 2018, que desde entonces no la ha vuelto a ver.

La estrella dijo que ha decido romper el silencio porque desea liberarse de los que la juzgan basados en las acusaciones lanzadas por su hija.

"No hay algo que a mí me haga sentir que no me merezco ser la madre que soy", dijo entre lágrimas.

Aún así, Alejandra acepta parte de la responsabilidad en el distanciamiento, y confesó que tiene ganas de abrazar a su hija y decirle que la ama.

La intérprete de "Yo te esperaba" dijo que la ruptura en su relación con su hija es lo más doloroso que ha vivido.

"Y fíjate que yo he vivido escándalos, he vivido muchas cosas con alcohol, con drogas, con locos, y con lo que tú quieras… Esto es lo más doloroso y es lo más duro de mi vida."

Alejandra Guzmán recalcó que espera que el pleito con Frida Sofía termine pronto, "yo no tengo nada de qué arrepentirme, más que de los errores que tuve cuando ella era niña. Ahora le pido a Dios que me ayude a acercarme a ella".

Niega romance con Christian Estrada

Sobre el motivo que habría iniciado el pleito, un romance con el exnovio de Frida Sofía, el modelo Christian Estrada, la cantante volvió a negar rotundamente una relación con el joven.

"Eso jamás. Te juro por mi madre, mi padre y mi hija que eso es totalmente falso. Yo trabajé con Antonio y Jesús Estrada, ellos son sus hermanos gemelos... Puede verse mal, yo no lo escondí en ningún lado, porque cuando vino a México me pidió ayuda para Frida", dijo la estrella de 51 años.

Guzmán también dijo que no estaba de acuerdo en como el modelo ha manejado su ruptura frente a los medios; después de todo él fue el primero en hablar del aborto que se hizo Frida, quien hace unas semanas aceptó haberse realizado este procedimiento.

"Ya no me gustó la manera en la que ha expuesto toda su intimidad, porque eso no le interesa a nadie más que a ellos dos", dijo haciendo referencia a las entrevistas que dio Estrada para hablar de Frida.

Hace unos días Alejandra Guzmán aseveró que jamás hablaría mal de su hija, pese a que este ha estado despotricando en contra suya desde inicios de este año.

"Yo voy a estar siempre para ella, siempre la voy a amar, nunca voy a hablar mal de mi hija, nunca voy a hablar mal de mi sangre, jamás", dijo la Guzmán durante el lanzamiento de su disco "Live at the Roxy".