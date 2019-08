Frida Sofía, "Sí, tuve un aborto", hija de Alejandra Guzmán se sincera

México.

La cantante e influencer Frida Sofía ha confirmado que sí interrumpió un embarazo, que fue fruto de su relación con Christian Estrada.

Anteriormente el joven modelo, había señalado que el aborto de Frida había sido uno de los motivos de su separación, sin embargo, la hija de Alejandra Guzmán negó dichas acusaciones.

Finalmente la cantante se decidió a contar la verdad; Frida Sofía confirmó que sí abortó al bebé, misma entrevista en la que aprovechó para relatar lo que hizo Alejandra Guzmán para que ella decidiera alejarse de ella.

"Sí, tuve un aborto. Es lo que más me ha dolido en toda mi vida. Porque yo siempre he querido una familia, y me emocioné mucho.", confesó en una entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando.

Foto de Frida Sofía y Pati Chapoy tomada durante su entrevista para Ventaneando

Durante su conversación con la estrella de TV Azteca, Frida dio a entender que la presunta relación sentimental de "La Guzmán" y Christian inició mientras ellos todavía eran novios.

"De repente el se fue a San Diego, como que me dejó de hablar por un tiempo y se me hizo muy raro. De repente pues lo empiezo a ver saliendo a los mismos lugares, quedándose en los mismos hoteles que mi mamá, y no yo, la prensa" dijo al única hija de la cantante mexicana.

La prima de Michelle Salas dijo que cuando los rumores del amorío entre su madre y su novio comenzaban ella todavía no sabía que estaba embarazada. La joven supo que supo que esperaba un bebé en la vispera de Año Nuevo.

"En la mañana de Año Nuevo comencé a vomitar, me hice la prueba, salió positiva y por eso le mandé la prueba a Cristian, porque si ustedes notan, yo no tenía confianza en este hombre, porque no salía ni mi mano en esa foto, porque sabía que iba a hacer eso", dijo sobre la imagen que luego Christian compartiría para respaldar su versión.

Frida también agregó que sabía que Estrada solo estaba interesado en su dinero.

"Sabía que él me embarazó para estar (con dinero) para siempre (...) Yo le dije (que estaba embarazada) en Año Nuevo, me dijo que tomaría un avión (Él estaba en Los Cabos México). Y yo me dije 'podemos arreglar esto, porqué yo ya no quería estar con él'"

Pero en aquel momento interrumpir su embarazo no había pasado por la cabeza de la cantante. "Yo sí quiero tener un bebé, yo quiero a mi hijo", recordó que pensó en aquel entonces.

Después la actitud de Christian terminó por hacerla cambiar de opinión. Según Frida el joven nunca tomó el avión para estar con ella sino que se quedó de fiesta en Los Cabos.

"Pasaron las horas y veo en el Instagram que estaba de fiesta.", contó la joven, "Y yo en mi cama, hecha mi***a, sola, es lo más feo, de verdad. Lo más feo que me ha pasado en mi vida", agregó la polémica miembro de la dinastía Silvia Pinal.

La poca confianza que tenía en el que sería el futuro padre de su hijo terminó por convencerla de abortar al bebé en su primer mes de embarazo.

"Fui al ginecólogo, me dijeron que tenía 5 semanas de embarazo. Me preguntaron si quería tener al bebé y ahí dije que no, no pude, porque yo no quiero traer una criatura al mundo cuando no estoy lista, cuando no voy a tener a su papá ahí.", confesó la cantante de "Ándale".

Se rumoró que Alejandra Guzmán (d) tuvo un affair con Christian Estrada

Fue en este momento de su vida cuando inició el distanciamiento entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

"Cuando le dije a mi mamá que había abortado le pedí que se dejara de juntar con Cristian. me dijo: 'Bueno, ¿no hubieras tenido al bebé, ¿o sí?', por las medicinas que tomo sería un embarazo de alto riesgo", sin detallar que tipo de medicinas usa y para qué están prescritas.

Según Frida el gesto de su madre fue una traición.

"Me tomé la pastilla, pero todavía me duele mucho. Jamás pensé que mi mamá me traicionaría así, y pues no se lo perdono, aunque diga que sí, todavía no se lo perdono. Qué horror".

Mira la entrevista de Frida Sofía con Pati Chapoy en el minuto 29.