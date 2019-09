Cristian Castro teme por vida de Verónica tras escándalo con Yolanda Andrade

México.

Entre el escándalo creado por Yolanda Andrade al revelar un presunto romance homosexual con la veterana actriz y cantante Verónica Castro, ahora se sabe que el hijo de esta última y ex pareja de Andrade presentía que esto pasaría tarde o temprano.

El también cantante teme por la saluda de su madre.

Según una fuente citada por el tabloide TV Notas para Cristian Castro escuchar la noticia de la boda de su madre y Yolanda en Ámsterdam no fue "ninguna sorpresa".

"Sabía que tarde o temprano esto saldría a la luz y está muy enojado, pero no de ahora, sino desde que descubrió los amoríos de su mamá con Yolanda, pues nunca estuvo de acuerdo con esa relación, y le advirtió a Vero que tarde o temprano su jueguito tendría consecuencias", dijo un supuesta amiga del cantante al medio.

MIRA: Yolanda Andrade llama "cobarde" a Verónica Castro e insiste en su romance

La informante continua diciendo que para Castro no fue fácil digerir la presunta homosexualidad de su madre y aunque ella nunca se declaró frente a él, "era obvio" que la relación de Verónica y Yolanda iba más a allá del plano amistoso.

De acuerdo con esta persona el cantante ya se habría comunicado con su madre después que Yolanda fuera de medio en medio asegurando que tuvo un amorío de más de cinco años con la actriz y además advirtiera que había fotos y video para probar su boda simbólica en Europa en 2004.

Yolanda no solo afectaría la vida de Verónica, a quien ha orillado a retirarse después del escarnio público que ha sufrido, también fue motivo de fricción en la relación de la actriz con su hijo, porqué aunque ellos ya tenía sus diferencias la relación de Vero con la presentadora fue la "gota que derramo el vaso".

"Así es, pero las broncas más fuertes entre Vero y Cristian se dieron desde que ella inició su relación con Yolanda, fue por culpa de ella, y fue antes de que éste se casara con Valeria Liberman (primera esposa de Cristian)", dijo la informante.

Sobre los sentimientos de Cristian hacia Yolanda explica. "No soporta a Yolanda, la detesta, no la puede ver ni en pintura, porque la conoce desde que trabajaron en Las secretas intenciones y sabe que a Joe no se le va una viva."

TAMBIÉN: Lizzie Barrera, la mujer que rompió la relación de Verónica Castro y Yolanda Andrade

El escándalo sumiría a Verónica en la depresión

El citado medio también añade que Cristian teme por la vida de su madre, ya que Verónica Castro ha padecido de depresión desde hace varios años.

"Pocos lo saben, pero ella sufre depresión desde hace muchos años; empezando por el accidente que sufrió cuando cayó del elefante en el programa de Big brother VIP que la dejó muy lastimada de por vida y la alejó de su trabajo, por muchas traiciones de gente cercana que la han deprimido, y su enfermedad de los pulmones por fumar tanto; luego, en 2016 aceptó actuar en la obra Aplauso, pero fue un fracaso; y ahora con todo esto de Yolanda, la depresión recrudeció", apunta la informante.

"Así es, Verónica no mintió cuando dijo que estaba enferma, su salud es muy delicada, padece EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) desde hace varios años y Cristian le ha confiado a sus amigos que teme que su mamá ya no sobreviva mucho tiempo."

"Vero está devastada, ojalá Cristian y Michel (Sáenz Castro) la rescaten del escándalo. Pero eso no es todo, porque Cristian además está preocupado por su abuela, pues para él, doña Socorro y su tía Betty han sido sus mamás, y no le gusta que esto vaya a dañar su salud", concluyó la fuente.

ADEMÁS: Las novias y novios de Yolanda Andrade y su escándalo con Verónica Castro

Mucho amor ¿por Verónica o la fama?

En entrevistas anteriores Yolanda Andrade ha dicho que lamenta que un recuerdo de un momento tan importante en su vida se convirtiera en un chisme barato, que vale recordar que ella misma se ha encargado de alimentar.

En su última arremetida contra la que fue "su gran amor" Andrade se refirió a Verónica como una "cobarde" por anunciar su retiró de la vida pública, agregando que la veterana solo quiere generar odio hacia ella, un sentimiento que Yolanda ha venido alimentando con cada entrevista.

Además de justificar todo el número frente a los medios por considerar "ofensiva" la declaración en la que Verónica negaba ser lesbiana, pero otros dicen que fue por celos por la presunta pareja de Castro, Lizzie Barrera.

Aunque no pretende publicar las presuntas imágenes que comprueban su boda con la estrella, Yolanda sigue mencionando dicho contenido para validar que su amor con Verónica Castro sí existió.

TE PUEDE INTERESAR: "No es mi novia", Silvia Navarro aclara su relación con otra mujer

Por su parte Verónica se ha limitado a decir que Yolanda solo buscó aprovecharse de su fama para poder acaparar titulares, un juego en el que ella ya no está dispuesta en participar.