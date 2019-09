Brad Pitt buscó ayuda para su alcoholismo tras divorcio de Angelina Jolie

Estados Unidos.

El actor Brad Pitt reveló en una entrevista con el New York Times que tras su separación de la actriz Angelina Jolie acudió a reuniones de Alcohólicos Anónimos.

"Tenías a todos estos hombres sentados, abiertos y honestos de una manera que nunca había escuchado. Era este espacio seguro donde había poco juicio y, por lo tanto, poco juicio hacia ti mismo", comentó.

"En realidad fue realmente liberador solo exponer los lados feos de uno mismo. Hay un gran valor en ello".

La estrella de "Once Upon a Time in Hollywood" dijo que asistió a los encuentros durante un año y medio, y añadió que, tras haber llevado lejos su problema de consumo, quería eliminar de tajo sus privilegios de beber.

Contó a su vez que la fija mirada de Hollywood y de los medios desde los años 90 creó discrepancias en sus relaciones con Jolie y Jennifer Aniston, y que nunca se sintió bien con ello.

"Fue realmente incómodo para mí, la cacofonía de las expectativas y los juicios. Realmente me convertí en un poco ermitaño y simplemente me uní al olvido", dijo.

Tras su divorcio de la protagonista de Maléfica, el famoso comenzó a trabajar en varios proyectos, como ''Ad Astra: Hacia las Estrellas'', con el cual se basó en su situación actual para desempeñar su papel.

"Definitivamente utilizó los estímulos de su vida. Ahora, no me volví personal con él al respecto, no creo que sea asunto mío, ni siquiera mi trabajo, pero él investigó la esencia del personaje a través de sí mismo", señaló James Gray, director del filme.

El alcoholismo, la razón de su matrimonio fallido con Angelina Jolie

En septiembre de 2016, se anunció que Jolie había solicitado el divorcio a Pitt, después de haber estado casado con el actor desde 2014 y tener una relación sentimental desde 2006. La pareja tiene seis hijos juntos.

Se especulo que fue su alcoholismo lo que llevó a la actriz a separarse del actor.

En su primera entrevista (GQ), meses después de su separación con Angelina Jolie, Brad Pitt comparó su divorcio con la muerte.