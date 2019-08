Ricardo Montaner se casa por sexta vez con su esposa Marlene Rodríguez

Grecia.

El cantante Ricardo Montaner celebró sus 30 años de matrimonio casándose por sexta vez con su esposa, Marlene Rodríguez.

Montaner compartió en sus redes que sigue sintiéndose nervioso cada vez que va al altar con la mujer de su vida.

Para celebrar su aniversario la pareja renovó sus votos con una ceremonia en la isla de Santorini, Grecia.

"Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez, me emocione tanto o más que la primera... ¿por qué será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pase llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz. Aún creo en el matrimonio y en el para siempre", escribió intérprete de "Bésame"

"Los más de 30 años con @ricardomontaner han pasado muy rápido y el crédito absoluto es de Dios.", compartió Marlene en su Instagram.

La pareja se casó en 1989 y juntos han tenido tres hijos: Evaluna Montaner, Mauricio Montaner, Ricardo Andrés Montaner.

Sus hijos Mauricio y Ricardo, del dueto musical Mau y Ricky, felicitaron a sus progenitores en sus redes sociales.

"Hoy nuestro post se lo dedicamos a nuestros padres. Hoy cumplen 30 años de casados y de inspirarnos a todos. Celebro a la pareja que me da ganas de enamorarme y de pasar la vida así.", publicaron en su cuenta compartida en Instagram.

