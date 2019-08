Andrea Legarreta es defendida por su marido Erik Rubin

México.

Ante las declaraciones de Alfredo Adame donde acusó a Andrea Legarreta de ser "infiel, mala mujer y pésima compañera", el esposo de la famosa y uno de sus colegas han salido en su defensa.

El cantante Erik Rubin, con quien Legarreta lleva 19 años de matrimonio, apoyo a la conductora de "Hoy" con un mensaje en sus redes sociales.

"Los que tenemos la fortuna de conocerte realmente, sabemos la clase de mujer que eres! Andrea Legarreta no podría ser más afortunado de que seas mi esposa y la madre de mis niñas. ¡Te amo! No estás sola...", escribió el ex Timbiriche en su Instagram

Rubi también agregó varias etiquetas contra la violencia de género.

"Te amo pá! Soy muy bendecida de tener una familia como la nuestra y un hombre como tú que les enseña día a día a nuestras hijas que SI EXISTEN HOMBRES que respetan a las mujeres y que no estamos SOLAS! Te amo!", le respondió Legarreta en la sección de comentarios.

Otro hombre que salió a su defensa fue su colega Raúl Araiza, quien dijo que espera una disculpa pública de parte de Adame.

"Yo espero que él le pida una disculpa, si no va a quedar como algo muy feo que se suma a este movimiento terrible que hay en contra de la mujer", afirmó el actor y conductor en entrevista.

"Fueron fuertes las declaraciones que hizo Alfredo. Yo en lo personal me llevo bien con él, pero yo creo que es muy fuerte y estuvo fuera de tono, no era el momento. Yo apoyo en todo a Andrea, es alguien a quien yo amo del medio, al igual que a Galilea. Han sido dos mujeres muy importantes en mi vida y creo que se les debe de respetar", puntualizó Araiza.

MIRA: Andrea Legarreta denuncia a Adame por violencia de género

Legarreta se defiende de Adame

Legarreta se defendió en la emisión del programa "Hoy", de Televisa, y calificó las palabras de Adame de violencia de género.

"Llevo 19 años casada con un señor en toda la extensión de la palabra. Siempre he defendido la unión familiar, los valores y nada justifica la violencia en sus diversas manifestaciones. Lo que está sucediendo, las declaraciones de Adame, son violencia de género. Lo hace constantemente conmigo y varias compañeras", agregó la también actriz en la emisión.

ADEMÁS: Lucero llega a los 50 años orgullosa de sus arrugas

Legarreta desmintió lo dicho por el actor y recalcó que sus ofensas empiezan desde las que lanzó a Mary Paz Banquells, ex esposa y madre de sus hijos.