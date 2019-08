Yahir defiende a Belinda tras ataques por su "ignorancia musical"

México.

Yahir defendió a Belinda de las críticas que recibió por parte de la cantante Noelia, hace unos días, luego de que durante una audición en La Voz México la coach dijera desconocer quién interpretaba el tema "Tú"... de la puertorriqueña.

"Ojalá tuviéramos el disco duro con toda la información de la música que existe en el mundo, hay tantas canciones que han pasado hace mucho tiempo, son conocidas y de repente no te cae el 20 de quién es la persona que la interpreta", afirmó Yahir en entrevista.

A través de redes sociales, Noelia mandó un fuerte mensaje a Belinda, donde hasta la tachó de soberbia y dijo tener una trayectoria más reconocida que la de la cantante de "Sapito".

"No vi qué puso (Noelia en internet), pero si se ofendió, una disculpa. Si eso me hubiera pasado a mí con alguien más, no me hubiera ofendido, pero cada quien", expresó el cantante de "Alucinado".

Hasta el momento, Belinda no ha compartido su postura, mientras que Noelia continúa con comentarios negativos inclusive hacia el grupo de fans de Belinda.

En cuanto a los rumores de boda entre la intérprete de "Luz Sin gravedad" y Lupillo Rivera, Yahir dijo estar apuntado para ser quien cante en la fiesta nupcial, si es que se llegara a dar.

"Yo creo que sí podrían hacer bonita pareja, porque los dos son súper divertidos, buena onda, tipazos. Belinda es una mujer hermosa, increíble. Sí, ¿por qué no? El amor es para todo mundo", sostuvo.

Paralelo a su trabajo como coach en el reality de canto, que finalizó este martes, Yahir es parte del musical mexicano Jesucristo Súper Estrella, donde da vida a Pedro, junto a Beto Cuevas (Jesús), Erik Rubín (Judas), María José (María Magdalena), Leonardo de Lozanne (Poncio Pilatos), Kalimba (Simón) y Enrique Guzmán (Herodes).