Belinda enfurece a Noelia con su ignorancia musical

México.

La cantante y actriz Noelia arremetió contra Belinda porque esta no conocía su canción "Tú", con la que una participante de La Voz concursó.

Ahora reconvertida en estrella de cine en cintas para adultos, no perdonó que la joven no pudiera identificar su mayor hit confundiéndola con otra famosa cuando uno de los participantes del show de talentos decidió interpretarlo.

En el clip del programa emitido por TV Azteca se ve a Belinda preguntando a gritos a su compañero Yahir: "¿Quién canta?… ¿Laura Pausini?".

"Pobre niña boba. Esto pasa cuando la soberbia es más grande que tu éxito El Sapito", escribió la rubia en su cuenta de Instagram

Tildándola de "niña boba" Noelia prosigue, "Mira, Belinda, sólo te diré algo: bájate de tu nube y sé más humilde, por eso en México querida española, el publico canta y saben mas mis canciones que las tuyas.", escribió la intérprete haciendo referencia a las raíces de la estrella.

La puertorriqueña le recordó a Belinda que su canción "Tú" la canta ella, "quien tiene 10 éxitos en Billboard en Español y tres en inglés también en Billboard. 'Tú', como dice mi canción, no los tienes".

La cantante aprovechó para recordar un encontronazo que tuvo en el pasado con la madre de Belinda.

"Nunca se me olvido que tu mamá quería sacarme de un salón del Camino Real en México donde estaba yo ensayando, y a punta de gritos interrumpió mi ensayo por que tu habías llegado jajaja para que ensayaras tu , ESPAÑOLAS PREPOTENTES!! Mira como es la vida ese año me gane el premio Billboard y tu gran álbum niña sapito, no llego a nada."

Noelia concluye su publicación con un severo regaño a Belinda, "Así que aprende a RESPETAR que lo único que tú tienes es seguidores en las redes, y la mayor parte para detestar tu prepotencia y presumidera… no sé de qué. Porque, mamacita, YO sí tengo y no aparento. ¡HUMILDAD! #EsoTeFalta"

"Tú" fue uno de los mayores éxitos de Noelia a finales de 1999, y alcanzó el puesto 5 en los Hot Latin Tracks de la lista Billboard. Hasta la fecha aún se escucha en la radio, y su video original tiene más de 100 millones de visualizaciones en YouTube.