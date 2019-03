Paris Jackson, hija de Michael Jackson, responde al polémico documental 'Leaving Neverland'

Estados Unidos.

El controvertido documental 'Leaving Neverland', centrado en el testimonio de Wade Robson y James Safechuck, dos de los niños ahora adultos que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales a manos del fallecido rey del pop, sigue levantando ampollas en el seno del clan Jackson.

Tres de los hermanos de la estrella -Tito, Marlon y Jackie- y uno de sus sobrinos -Taj- que en ocasiones convivía con él en su ya desmantelado rancho de 'Neverland', donde los dos hombres sostienen que tuvieron lugar esos supuestos abusos, ya salieron a la palestra hace una semana para afirmar que la única motivación tras ese documental era puramente económica, además de insistir en que en las fiestas del pijama que organizaba el cantante con sus amigos menores de edad reinaba una atmósfera inocente en la que jamás tuvo lugar ningún comportamiento inadecuado hacia los niños.

Desde entonces todas las miradas han permanecido posadas sobre Paris Jackson, la única de los tres hijos del intérprete con un fuerte perfil mediático debido a su carrera como modelo y actriz.

Ella ha tratado de mantenerse al margen de la nueva oleada de acusaciones de pederastia contra su padre, que ya afrontó en vida varios juicios en la década de los noventa y en la primera del 2000 por su estrecha y polémica relación con varios menores de edad. Y parece que Paris no tiene intención de romper su silencio en un futuro cercano.

Lo único que ha dicho al respecto ha sido a través de unos breves tuits en los que se ha limitado a recordar que ella no ha hablado aún acerca del documental en cuestión.

"En realidad aún no he hecho ninguna declaración, en especial acerca de cómo todo esto me afecta a nivel profesional", ha aclarado la joven en Twitter. "Al menos este no era un artículo desagradable y directamente confrontacional".

La joven no ha podido resistirse a responder a algunos de los mensajes de apoyo que ha recibido de sus seguidores y de los fans de Michael Jackson criticando las "mentiras" y la campaña de desprestigio que se habría iniciado una vez más en su contra.

"Si todo el mundo reaccionara de esta manera a ese tipo de artículos, dejarían de inventarse mentiras y comenzarían a escribir noticias de verdad", ha apuntado ella, que sin embargo parece haber aprendido a sobrellevar este tipo de situaciones haciendo oídos sordos a los rumores sobre su padre.

"Ustedes se toman mi vida más en serio que ello", ha concluido.

Quien sí se ha pronunciado largo y tendido acerca de las nuevas historias que han surgido contra el malogrado músico ha sido Brandi Jackson, hija de su hermano Jackie y por tanto sobrina de Michael.

Ella ha recurrido a su cuenta de Twitter para afirmar que mantuvo una larga relación sentimental con uno de los dos hombres que han participado en 'Leaving Neverland', Wade Robson, y acusarle directamente de ser un mentiroso que solo busca relevancia a costa del apellido de su familia.

"Hora del té... Wade y yo estuvimos juntos durante más de siete años, pero me apostaría cualquier cosa a que eso no aparece en su 'documental' porque no encajaría en su versión de los acontecimientos. ¿Y ha mencionado que fue mi tío, Michael Jackson, quien nos presentó? Wade no es una víctima, Wade Robson es un mentiroso."

Rezo porque quiera hablar de esas 'verdades' suyas conmigo, porque me encantaría poder ponerle en su lugar. Yo me enteré de que Wade me estaba engañando con muchas otras mujeres, que esperaban que le ayudaran a avanzar en su carrera. Puede que incluso os suene el nombre de una de ellas, porque se trató de un gran escándalo en el mundo del pop. Wade no es una víctima, es un oportunista", reza su largo mensaje.