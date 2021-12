La Embajada de los Estados Unidos junto a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), realiza una invitación a los hondureños para que disfruten de la Expo Feria AWE Honduras 2021.

La Expo Feria AWE Honduras 2021 de la Academia para Mujeres Emprendedoras se llevará a cabo este sábado 18 de diciembre de 2021 en varios puntos de la ciudad, desde San Pedro Sula hasta La Ceiba.

Las emprendedoras catrachas que forman parte del programa exponen sus diversos productos que van desde ropa, postres, artesanías y muchísimos obsequios que pueden ser entregados en estas fiestas decembrinas.

El evento comenzará a las 10 de la mañana y finalizará a las cinco de la tarde en algunos puntos. Estos son los diferentes lugares y horarios en los que que puede visitar la feria a nivel nacional.

Tegucigalpa, Plaza de Torres Metrópolis, Blvd. Suyapa. 10:00 a.m. – 5:00 p.m.

San Pedro Sula, en UTH Campus, Boulevard del norte. 10:00 a.m. – 5:00 p.m.



La Ceiba, Instalaciones del Campus de UTH de La Ceiba. 10:00 a.m. – 3:00 p.m.



Santa Rosa de Copán, Plaza Artesanal Jorge Bueso Arias. 10:00 a.m. – 5:00 p.m.



Choluteca, barrio El Centro, calle entre la Concha Acústica y la 101 Brigada. 10:00 a.m. – 5:00 p.m.

Juticalpa, Mall Premier de 10:00 a.m. – 5:00 p.m.



El Progreso, Instalaciones de Turiplaza, Calle salida al puerto de Tela. 10:00 a.m. – 7:00 p.m.



Puerto Cortés, Parqueo del Campus de UTH Puerto Cortés de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.



Siguatepeque, en Plaza Cívica La Amistad San Pablo de 1:00 a.m. a 8:00 p.m.

Mujeres empoderadas



La Academia para Mujeres Emprendedoras (AWE, por sus siglas en inglés), es una iniciativa liderada por el gobierno de Estados Unidos para apoyar y empoderar a mujeres empresarias en todo el mundo.

El programa gratuito proporciona a las mujeres las oportunidades, herramientas y redes necesarias para transformar sus ideas de negocio en empresas exitosas con la meta de construir un mejor futuro para sus familias y comunidades.