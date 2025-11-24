Salomón Názar expone su visión legislativa en el foro Hablemos de Política

Tegucigalpa, Honduras

Salomón Názar llegó al foro Hablemos de Política de La Prensa, El Heraldo y gotv con una trayectoria poco común entre los aspirantes al Congreso Nacional. Técnico, profesor, médico, exmundialista de la Selección de Honduras en España 1982 y ahora candidato a diputado por el Partido Liberal, representa la combinación de experiencia técnica, disciplina deportiva y sensibilidad social que él considera necesaria para legislar en tiempos de crisis nacional. Su participación en el espacio pretende mostrar a la ciudadanía que su salto de los estadios y las aulas hacia la política no obedece a cálculos personales, sino a una respuesta ante la profunda frustración que atraviesa el pueblo hondureño frente al desempleo, la corrupción, la inseguridad y el deterioro de los servicios públicos. Názar se describe como un hombre sencillo, íntegro y transparente que entiende la política como un acto de responsabilidad más que de ambición.

Por eso asegura que, de llegar al Congreso, su compromiso será legislar pensando en quienes no tienen voz ni capacidad de reclamar. Su visión legislativa se enfoca en fortalecer la atención sanitaria, recuperar la calidad educativa, promover empleo digno y asegurar que el Estado atienda a los sectores más vulnerables. Afirma que Honduras necesita funcionarios con sentido de servicio, aptitud técnica, actitud ética y verdadera cercanía con la población, principios que él considera centrales en su plataforma. Durante su recorrido territorial —que abarca casi los 28 municipios del departamento de Francisco Morazán— ha escuchado de primera mano los problemas que los ciudadanos enfrentan diariamente. Desde las carencias en centros de salud hasta la precariedad laboral, pasando por la falta de seguridad en colonias y aldeas, Názar sostiene que existe un elemento común: la demanda de representantes que defiendan al pueblo sin condicionamientos partidarios. Señala que los vecinos le expresan que quieren verlo ejerciendo como diputado porque lo perciben como alguien capaz de actuar con firmeza, sensibilidad y sentido patriótico.

Del deporte a la política

El cambio de rumbo de Salomón Názar no nace de pactos ni compromisos con estructuras políticas tradicionales. En su narrativa, la decisión tiene raíces profundas: la urgencia de responder a un país que enfrenta serios retrocesos sociales y que, según él, necesita líderes capaces de generar acuerdos y mirar más allá de intereses particulares. Su experiencia como médico lo conecta con la realidad de los hospitales saturados; su formación como docente lo vincula con la precariedad del sistema educativo; y su pasado como deportista de élite le aporta, dice él, disciplina, resiliencia y claridad de objetivos. Desde esa visión integral, Názar aspira a convertirse en un diputado que impulse leyes orientadas a reducir la desigualdad, vigilar el uso del presupuesto público y modernizar las instituciones para devolverle eficiencia y credibilidad al Estado.