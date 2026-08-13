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Viste cinco estrellas con Cortitelas esta temporada de fiestas patrias

Con su concurso “Viste cinco estrellas con Cortitelas”, la empresa premia el talento detrás de los trajes patrios de Honduras.

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 17:00 -
  • Brand Studio
Viste cinco estrellas con Cortitelas esta temporada de fiestas patrias

La temporada de fiestas patrias llegó, y Cortitelas vuelve a vestir de cinco estrellas a la juventud hondureña. Este año, la marca celebra el orgullo patrio premiando el talento y la creatividad detrás de cada traje.
San Pedro Sula, Honduras.

Septiembre es el mes en que Honduras se viste de azul y blanco. Palillonas, pomponeras, bandas de guerra, cadetes y cuadros folclóricos toman las calles cada 15 de septiembre, y detrás de cada uno de esos trajes hay meses de preparación, manos de modistas y una elección clave: la tela con la que se confecciona.

Con presencia en las principales ciudades del país, Cortitelas ofrece telas de calidad y la mayor variedad del mercado.

Con presencia en las principales ciudades del país, Cortitelas ofrece telas de calidad y la mayor variedad del mercado.

Ahí es donde entra Cortitelas. Con 86 años de experiencia, la marca ha acompañado a generaciones de hondureños en cada temporada patria, con telas reconocidas por su calidad, la mayor variedad del mercado y una cobertura que llega a todo el país con 13 tiendas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Comayagua, Danlí y Choluteca.

Este 2026, Cortitelas lanza un concurso que premia el talento de los hondureños durante las fiestas patrias.

Este 2026, Cortitelas lanza un concurso que premia el talento de los hondureños durante las fiestas patrias.

Este 2026, bajo el concepto "Viste cinco estrellas con Cortitelas", la marca decidió destacar ese talento y esa expresión que nacen de la tela, a través de un concurso que reconoce a quienes visten con más orgullo los colores de la patria.

Un concurso para premiar el mejor traje patrio

Para participar, solo hay que:

• Llenar el siguiente formulario: https://bit.ly/457PBJH
• Seguir las redes de Cortitelas.

Y listo, así de sencillo podrás participar por un increíble premio.

Categorías del concurso:

1. Palillonas, Novias y Pomponeras
2. Bandas de guerra y Cadetes
3. Cuadros folclóricos

Premios:

Primer lugar de cada categoría (el más votado en redes sociales): certificado decompra en Cortitelas por L. 2,000, más un reconocimiento para su instituto y sumodista.

Premio Especial al Mejor Uso de Telas Cortitelas: certificado de compra por L3,000 y un kit de confección para su modista.

Porque cada septiembre, mientras Honduras marcha de azul y blanco, Cortitelas celebra a quienes convierten una tela en un símbolo de orgullo.

Sigue a Cortitelas como @cortitelas y sé parte de la campaña "Viste cinco estrellas".

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