Viste cinco estrellas con Cortitelas esta temporada de fiestas patrias

San Pedro Sula, Honduras.

Septiembre es el mes en que Honduras se viste de azul y blanco. Palillonas, pomponeras, bandas de guerra, cadetes y cuadros folclóricos toman las calles cada 15 de septiembre, y detrás de cada uno de esos trajes hay meses de preparación, manos de modistas y una elección clave: la tela con la que se confecciona.

Ahí es donde entra Cortitelas. Con 86 años de experiencia, la marca ha acompañado a generaciones de hondureños en cada temporada patria, con telas reconocidas por su calidad, la mayor variedad del mercado y una cobertura que llega a todo el país con 13 tiendas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Comayagua, Danlí y Choluteca.

Este 2026, bajo el concepto "Viste cinco estrellas con Cortitelas", la marca decidió destacar ese talento y esa expresión que nacen de la tela, a través de un concurso que reconoce a quienes visten con más orgullo los colores de la patria.

Un concurso para premiar el mejor traje patrio

Para participar, solo hay que: • Llenar el siguiente formulario: https://bit.ly/457PBJH

• Seguir las redes de Cortitelas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Y listo, así de sencillo podrás participar por un increíble premio. Categorías del concurso: 1. Palillonas, Novias y Pomponeras

2. Bandas de guerra y Cadetes

3. Cuadros folclóricos Premios: • Primer lugar de cada categoría (el más votado en redes sociales): certificado decompra en Cortitelas por L. 2,000, más un reconocimiento para su instituto y sumodista.