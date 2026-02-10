Pizza Hut Honduras gana el Championship Mundial 2026

Pizza Hut Honduras celebró con orgullo su coronación como Campeón del Mundo en la competencia global “Pizza Hut Championship 2026: en busca de la pizza perfecta”, representando a Latinoamérica y el Caribe y marcando un hito histórico para la región.
Este triunfo no solo significó el primer lugar para el equipo hondureño, sino que también puso en alto el nombre de Honduras en una competencia de alcance mundial.
En la final del campeonato, Pizza Hut Honduras se enfrentó a equipos de Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Taiwán, Filipinas, Bahréin, Malta, Canadá y Egipto. El podio quedó conformado por Honduras en el primer lugar, Taiwán en el segundo y Filipinas en el tercero.
Tras ganar la competencia regional realizada en El Salvador, el equipo hondureño representó a Latinoamérica y el Caribe en esta justa global, logrando coronarse como campeón mundial. Este resultado reafirma el talento, la pasión y la excelencia de los equipos hondureños, consolidando su liderazgo dentro de la red internacional de Pizza Hut.
Pasión por la excelencia
Pizza Hut Championship es una competencia anual que reúne a franquicias de la marca de todo el mundo para disputar el primer lugar en la elaboración de pizzas de alto nivel, bajo estrictos estándares de calidad. En esta edición, el campeonato tuvo como sede Punta Cana, donde los mejores equipos demostraron su dominio técnico, rapidez, precisión y consistencia operativa.
Más que una competencia, el Championship representa la pasión por la excelencia, la correcta ejecución de los procesos y el orgullo de marca. Bajo la premisa de la receta ganadora, mejores prácticas y operaciones de alto desempeño, los participantes ponen a prueba sus habilidades en cada etapa del proceso.
El equipo ganador
Pizza Hut Honduras estuvo representada por Mauricio Murillo, operador en la mesa de producción, quien destacó por su compromiso con la calidad, cuidando cada detalle desde la preparación de la masa y la salsa hasta la selección final de los ingredientes, durante la elaboración de una Pan Pizza Suprema y una Hut Cheese Suprema.
Asimismo, Héctor Reyes, responsable de la mesa de corte, validó la calidad del producto final, garantizando el cumplimiento de los estándares de la marca en sabor, textura, distribución de ingredientes y presentación.
Angélica Núñez, chef del Innovation Lab, tuvo una destacada participación en el segmento de innovación, además de desempeñar un papel clave en la traducción y coordinación del equipo, junto con el respaldo del Centro de Apoyo y Operaciones, cuyo aporte fue determinante para alcanzar este resultado.
Los principales criterios de evaluación fueron la velocidad, el sabor y la calidad, factores esenciales para asegurar que cada cliente reciba un producto óptimo en cada visita. Esta iniciativa refuerza el compromiso de Pizza Hut con la excelencia operativa, la mejora continua y la satisfacción del consumidor.
“Este logro nos llena de orgullo no solo como Pizza Hut, sino también como Grupo Comidas dentro de la corporación Yum! Brands, reafirmando nuestro compromiso con la excelencia a nivel mundial. Celebramos esta victoria con grandeza, pero también con humildad, sabiendo que los verdaderos campeones nunca dejan de aprender, mejorar y servir con orgullo”, expresaron los integrantes del equipo.
Pizza Hut Honduras agradeció a sus colaboradores por su dedicación, compromiso y pasión, así como a sus clientes por la confianza depositada en la marca. Gracias a ellos, este triunfo se convierte en un orgullo compartido que impulsa a seguir elevando los estándares día a día.