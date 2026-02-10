Pizza Hut Honduras gana el Championship Mundial 2026

Punta Cana.

Pizza Hut Honduras celebró con orgullo su coronación como Campeón del Mundo en la competencia global “Pizza Hut Championship 2026: en busca de la pizza perfecta”, representando a Latinoamérica y el Caribe y marcando un hito histórico para la región. Este triunfo no solo significó el primer lugar para el equipo hondureño, sino que también puso en alto el nombre de Honduras en una competencia de alcance mundial. En la final del campeonato, Pizza Hut Honduras se enfrentó a equipos de Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Taiwán, Filipinas, Bahréin, Malta, Canadá y Egipto. El podio quedó conformado por Honduras en el primer lugar, Taiwán en el segundo y Filipinas en el tercero. Tras ganar la competencia regional realizada en El Salvador, el equipo hondureño representó a Latinoamérica y el Caribe en esta justa global, logrando coronarse como campeón mundial. Este resultado reafirma el talento, la pasión y la excelencia de los equipos hondureños, consolidando su liderazgo dentro de la red internacional de Pizza Hut.

Pasión por la excelencia

Pizza Hut Championship es una competencia anual que reúne a franquicias de la marca de todo el mundo para disputar el primer lugar en la elaboración de pizzas de alto nivel, bajo estrictos estándares de calidad. En esta edición, el campeonato tuvo como sede Punta Cana, donde los mejores equipos demostraron su dominio técnico, rapidez, precisión y consistencia operativa. Más que una competencia, el Championship representa la pasión por la excelencia, la correcta ejecución de los procesos y el orgullo de marca. Bajo la premisa de la receta ganadora, mejores prácticas y operaciones de alto desempeño, los participantes ponen a prueba sus habilidades en cada etapa del proceso.

El equipo ganador