Unitec será sede de TEDxColoniaSatélite, un espacio para ideas transformadoras, el 1 de marzo

Bajo el lema “Trascender: cruzando límites invisibles”, el evento promete convertirse en un punto de encuentro para la innovación y el pensamiento disruptivo.

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 14:31 -
  • Juan F. Sánchez
San Pedro Sula se prepara para recibir TEDxColoniaSatélite, una conferencia que reunirá ideas capaces de inspirar y transformar perspectivas personales y profesionales.
San Pedro Sula.

Cigüeña Live Production anuncia la realización de la conferencia TEDxColoniaSatélite, un evento independiente bajo licencia TED que llega a San Pedro Sula como una plataforma para compartir ideas capaces de inspirar, cuestionar y generar transformación tanto a nivel personal como profesional. La iniciativa cuenta con la colaboración estratégica de Unitec y el respaldo de La Prensa y Revista Estrategia & Negocios como media partners, consolidando un esfuerzo conjunto por impulsar conversaciones de alto impacto en la comunidad.

Bajo el tema “Trascender: cruzando límites invisibles”, el evento propone un espacio de reflexión sobre los desafíos que invitan a superar barreras internas y externas en distintos ámbitos de la vida. La conferencia busca conectar al público con ideas que motiven el cambio, fomenten la innovación y promuevan nuevas formas de ver el mundo desde experiencias reales y cercanas.

El escenario reunirá a speakers con trayectorias profesionales destacables, entre ellos Rely Maradiaga, Carlos Zúniga, Gus Leone y Gisselle Wolozny, quienes compartirán visiones y aprendizajes desde sus respectivos campos. Cada ponencia estará orientada a provocar conversaciones significativas y a dejar mensajes aplicables que trasciendan más allá del evento.

Mesa principal, en compañía de algunos de los speakers.

TEDxColoniaSatélite se llevará a cabo en Unitec, campus San Pedro Sula, el 1 de marzo, y tendrá entrada gratuita mediante previo registro, reafirmando su compromiso con el acceso abierto al conocimiento y la difusión de ideas valiosas para la sociedad. Esta apertura permite que estudiantes, profesionales, emprendedores y público en general formen parte de una experiencia diseñada para inspirar y conectar.

“TEDxColoniaSatélite busca amplificar ideas con propósito y generar conversaciones que provoquen acción. Queremos que cada asistente salga con una nueva perspectiva y con la motivación de aplicar lo aprendido en su entorno”, comentó Juan Flores, organizador y licenciatario.

Denisse Ferrari, ejecutiva de mercadeo La Prensa.

El nombre Colonia Satélite fue elegido como un homenaje al crecimiento empresarial, económico y urbano de esta zona de San Pedro Sula, reconocida como un punto clave para el desarrollo de negocios, emprendimiento e innovación en la ciudad. Con esta denominación, el evento celebra el dinamismo de una comunidad que continúa expandiéndose y posicionándose como referente de progreso y oportunidades.

Juan F. Sánchez

