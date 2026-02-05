Unitec será sede de TEDxColoniaSatélite, un espacio para ideas transformadoras, el 1 de marzo

San Pedro Sula.

Cigüeña Live Production anuncia la realización de la conferencia TEDxColoniaSatélite, un evento independiente bajo licencia TED que llega a San Pedro Sula como una plataforma para compartir ideas capaces de inspirar, cuestionar y generar transformación tanto a nivel personal como profesional. La iniciativa cuenta con la colaboración estratégica de Unitec y el respaldo de La Prensa y Revista Estrategia & Negocios como media partners, consolidando un esfuerzo conjunto por impulsar conversaciones de alto impacto en la comunidad.

Bajo el tema “Trascender: cruzando límites invisibles”, el evento propone un espacio de reflexión sobre los desafíos que invitan a superar barreras internas y externas en distintos ámbitos de la vida. La conferencia busca conectar al público con ideas que motiven el cambio, fomenten la innovación y promuevan nuevas formas de ver el mundo desde experiencias reales y cercanas. El escenario reunirá a speakers con trayectorias profesionales destacables, entre ellos Rely Maradiaga, Carlos Zúniga, Gus Leone y Gisselle Wolozny, quienes compartirán visiones y aprendizajes desde sus respectivos campos. Cada ponencia estará orientada a provocar conversaciones significativas y a dejar mensajes aplicables que trasciendan más allá del evento.

TEDxColoniaSatélite se llevará a cabo en Unitec, campus San Pedro Sula, el 1 de marzo, y tendrá entrada gratuita mediante previo registro, reafirmando su compromiso con el acceso abierto al conocimiento y la difusión de ideas valiosas para la sociedad. Esta apertura permite que estudiantes, profesionales, emprendedores y público en general formen parte de una experiencia diseñada para inspirar y conectar. "TEDxColoniaSatélite busca amplificar ideas con propósito y generar conversaciones que provoquen acción. Queremos que cada asistente salga con una nueva perspectiva y con la motivación de aplicar lo aprendido en su entorno", comentó Juan Flores, organizador y licenciatario.