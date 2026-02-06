Capilea inaugura clínica de alto nivel para la recuperación del cabello en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Capilea, el centro médico capilar de mayor renombre a nivel internacional, inauguró oficialmente su primera clínica en San Pedro Sula, marcando un hito para la medicina estética y capilar en Honduras. Con presencia a nivel mundial y casi 30 años de experiencia, la reconocida firma pone ahora todo su conocimiento y trayectoria al servicio de los hondureños, acercando soluciones de primer nivel para el cuidado y la recuperación del cabello. La nueva clínica está ubicada en Terravista Plaza, Torre 2, nivel 12, un espacio moderno y equipado con tecnología de última generación. Desde allí, Capilea ofrece tratamientos especializados para recuperar el pelo mediante las técnicas más avanzadas de microimplante capilar, además de servicios de trasplante de barba y cejas, mesoterapia y programas de estimulación capilar diseñados para cada necesidad.

El equipo médico de Capilea en San Pedro Sula cuenta con capacitación directa del doctor Bruno Szyferman, presidente fundador de la Asociación Argentina de Recuperación Capilar, miembro de la International Society of Hair Restoration Surgery, expresidente de la Sociedad Ibero Latinoamericana de Trasplante de Cabello, miembro de la Asociación Médica Argentina, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, miembro de honor de la Fundación Española de Medicina Estética y Longevidad y miembro de honor de la Sociedad Española de Medicina y Trasplante Capilar. Esta formación garantiza estándares internacionales y resultados respaldados por una sólida trayectoria científica. La clínica abre sus puertas tanto a hombres como a mujeres que deseen resolver problemas capilares como la alopecia, así como a quienes buscan mejorar la estética o la densidad de sus cejas o barba. Capilea ofrece evaluaciones personalizadas, entendiendo que cada paciente presenta un diagnóstico distinto y requiere un abordaje médico específico.

La importancia del cabello va más allá de lo estético, ya que cumple un rol fundamental en la autoestima y en la forma en que las personas se perciben a sí mismas y son percibidas por los demás. Recuperar el cabello o mejorar su apariencia puede significar un cambio profundo en la seguridad personal y en la calidad de vida de quienes enfrentan la pérdida capilar. "San Pedro Sula representa para nosotros un paso más hacia la recuperación capilar a nivel centroamericano. Honduras es el tercer país de la región que se suma a la franquicia de Capilea, junto a El Salvador y Costa Rica y viene a completar la atención que ya brindamos en Tegucigalpa. Capilea representa para los hondureños una esperanza para recuperar lo perdido", comentó el doctor Szyferman.