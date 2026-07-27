La nueva era del bienestar inteligente en tu muñeca con Samsung: conoce los nuevos modelos

Samsung Electronics ha marcado un hito en la tecnología portátil con el lanzamiento de los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, dispositivos diseñados para integrar la inteligencia artificial en la gestión de la salud. Esta nueva línea premium se presenta como un asistente personal constante que monitoriza signos vitales, traduce métricas complejas en recomendaciones útiles y ayuda a los usuarios a mantener un control proactivo de su bienestar físico y mental, todo desde la comodidad de su muñeca. Para los amantes de la adrenalina y el máximo rendimiento, el Galaxy Watch Ultra2 se erige como el reloj más potente de la marca. Su diseño de titanio de grado aeroespacial resiste condiciones extremas e incorpora funciones exclusivas como el Trail Run para medir altitudes y una alerta de nutrición que aconseja sobre la hidratación. Además, su certificación para buceo profesional, desarrollada junto a Mares, permite registrar en tiempo real la profundidad y temperatura del agua, convirtiéndolo en el aliado perfecto para cualquier aventura al aire libre.

El rendimiento del Ultra2 está respaldado por un hardware sin precedentes, destacando su enorme batería de 800 mAh y la innovadora pantalla de 5.000 nits que garantiza una visibilidad absoluta bajo el sol. A pesar de albergar un 35% más de capacidad energética que su predecesor, su reingeniería interna ha logrado reducir el grosor del dispositivo en un 12%. Esto se traduce en una ergonomía superior que permite llevarlo ininterrumpidamente, combinando durabilidad militar con un estilo sofisticado y cómodo. Por su parte, el Galaxy Watch9 está concebido para el usuario que busca equilibrar su vida diaria mediante la creación de hábitos saludables sostenibles. Su carcasa de aluminio ligero y sus correas de tacto suave están optimizadas para ofrecer una comodidad inigualable las 24 horas, un factor clave para la medición precisa del sueño y la actividad. Potenciado también por la plataforma Snapdragon Wear Elite y una batería de 390 mAh (en su versión de 40mm), ofrece un rendimiento fluido y una pantalla de 3.000 nits para revisar notificaciones de salud en cualquier entorno.