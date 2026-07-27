La nueva era del bienestar inteligente en tu muñeca con Samsung: conoce los nuevos modelos

Samsung Electronics ha marcado un hito en la tecnología portátil con el lanzamiento de los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, dispositivos diseñados para integrar la inteligencia artificial en la gestión de la salud. Esta nueva línea premium se presenta como un asistente personal constante que monitoriza signos vitales, traduce métricas complejas en recomendaciones útiles y ayuda a los usuarios a mantener un control proactivo de su bienestar físico y mental, todo desde la comodidad de su muñeca.
Para los amantes de la adrenalina y el máximo rendimiento, el Galaxy Watch Ultra2 se erige como el reloj más potente de la marca. Su diseño de titanio de grado aeroespacial resiste condiciones extremas e incorpora funciones exclusivas como el Trail Run para medir altitudes y una alerta de nutrición que aconseja sobre la hidratación. Además, su certificación para buceo profesional, desarrollada junto a Mares, permite registrar en tiempo real la profundidad y temperatura del agua, convirtiéndolo en el aliado perfecto para cualquier aventura al aire libre.
El rendimiento del Ultra2 está respaldado por un hardware sin precedentes, destacando su enorme batería de 800 mAh y la innovadora pantalla de 5.000 nits que garantiza una visibilidad absoluta bajo el sol. A pesar de albergar un 35% más de capacidad energética que su predecesor, su reingeniería interna ha logrado reducir el grosor del dispositivo en un 12%. Esto se traduce en una ergonomía superior que permite llevarlo ininterrumpidamente, combinando durabilidad militar con un estilo sofisticado y cómodo.
Por su parte, el Galaxy Watch9 está concebido para el usuario que busca equilibrar su vida diaria mediante la creación de hábitos saludables sostenibles. Su carcasa de aluminio ligero y sus correas de tacto suave están optimizadas para ofrecer una comodidad inigualable las 24 horas, un factor clave para la medición precisa del sueño y la actividad. Potenciado también por la plataforma Snapdragon Wear Elite y una batería de 390 mAh (en su versión de 40mm), ofrece un rendimiento fluido y una pantalla de 3.000 nits para revisar notificaciones de salud en cualquier entorno.
El verdadero corazón de ambos dispositivos radica en su inteligencia artificial y su avanzado Sensor BioActive, que elevan el cuidado preventivo a un nuevo nivel. Las nuevas funciones incluyen un seguimiento avanzado de la apnea del sueño, monitorización proactiva de signos vitales y un detallado índice de carga cardiovascular diaria. Adicionalmente, el sistema no solo evalúa el rendimiento físico, sino que también cuida la salud auditiva advirtiendo sobre ruidos peligrosos, ofreciendo un panorama de salud 360 grados sumamente preciso.
Finalmente, la personalización juega un rol crucial con extensas colecciones de correas adaptadas a cada necesidad, desde las resistentes Bandas Marinas para el Ultra2, hasta las versátiles correas de tela para el Watch9. Apoyados por programas como Samsung Care+ para mayor seguridad y beneficios de suscripción en plataformas como Strava e iFIT, estos relojes trascienden la simple tecnología. Ya disponibles en preventa hasta el 20 de agosto, el Galaxy Watch Ultra2 y el Watch9 invitan a los usuarios a dar el siguiente paso hacia un estilo de vida más activo, inteligente y conectado.