Desde horas de la tarde, un numeroso público se reunió para disfrutar de una programación con música, baile, magia y diferentes experiencias para grandes y pequeños, antes de llegar al momento más esperado.
“Esta noche, en el año de nuestro 50 aniversario, volvemos a reunirnos frente a un árbol que, con el tiempo, se ha convertido en un símbolo muy especial para muchas familias de San Pedro Sula. Cuando este árbol se enciende, sabemos que la Navidad ya está aquí”, expresó Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa.
La agenda incluyó presentaciones de baile, un show de magia, la participación de Mickey y Minnie y un espectáculo internacional inspirado en el Grinch, que preparó el ambiente para el gran encendido del árbol.
Como parte de la celebración del 50 aniversario, también se compartió un pastel conmemorativo que disfrutaron los asistentes; para finalizar, llegó el encendido del árbol de Navidad.
Durante cinco décadas, Diunsa ha acompañado a generaciones de hondureños en diferentes momentos de sus vidas. En este año de aniversario, la compañía ha llevado la celebración a distintos espacios a través de experiencias, actividades y encuentros que buscan seguir acercando la marca a sus clientes.
Con el encendido del árbol en Plaza Pedregal, Diunsa da oficialmente la bienvenida a una de las temporadas más importantes del año y continúa celebrando una historia que, después de cinco décadas, sigue evolucionando junto a Honduras.