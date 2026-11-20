San Pedro Sula.

Desde horas de la tarde, un numeroso público se reunió para disfrutar de una programación con música, baile, magia y diferentes experiencias para grandes y pequeños, antes de llegar al momento más esperado. “Esta noche, en el año de nuestro 50 aniversario, volvemos a reunirnos frente a un árbol que, con el tiempo, se ha convertido en un símbolo muy especial para muchas familias de San Pedro Sula. Cuando este árbol se enciende, sabemos que la Navidad ya está aquí”, expresó Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa.

La agenda incluyó presentaciones de baile, un show de magia, la participación de Mickey y Minnie y un espectáculo internacional inspirado en el Grinch, que preparó el ambiente para el gran encendido del árbol. Como parte de la celebración del 50 aniversario, también se compartió un pastel conmemorativo que disfrutaron los asistentes; para finalizar, llegó el encendido del árbol de Navidad.