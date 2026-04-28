Motomundo lanzó "¡San Pedro Sula, estamos aquí!", una campaña que celebra el orgullo sampedrano y la movilidad

San Pedro Sula, Honduras

Motomundo presentó su nueva campaña "¡San Pedro Sula, Estamos aquí!", una iniciativa que conecta con el carácter resiliente y trabajador del sampedrano, reafirmando el vínculo genuino entre la marca y su gente. Motomundo también destaca que esta campaña busca visibilizar el papel clave que juega la movilidad en la vida diaria de miles de sampedranos, facilitando el acceso a oportunidades laborales, el crecimiento de pequeños negocios y la conexión entre comunidades. En una ciudad dinámica como San Pedro Sula, contar con soluciones de transporte eficientes se convierte en un aliado indispensable para avanzar con determinación.

La campaña nace de algo sencillo pero poderoso: entender a su gente, a quienes madrugan, trabajan, emprenden y salen adelante. A quienes ven en la movilidad una herramienta para avanzar. Por eso, más que hablar de motos, Motomundo habla de historias, de esfuerzo y de progreso.

Amplío portafolio

La campaña respalda un portafolio con las mejores marcas del mercado: Yamaha, la japonesa más confiable; TVS, las mejores motos de la India; HJ, los fabricantes número uno de China; Génesis, la marca más vendida en Honduras; y KMF, especialistas en todo terreno, ofreciendo soluciones para cada necesidad, desde motos de trabajo y uso diario hasta opciones deportivas, recreativas y todo terreno, además de tricimotos y motores marinos. Con más de 100 tiendas a nivel nacional y 26 puntos de venta en la zona norte, Motomundo garantiza cercanía y atención personalizada. Su servicio posventa incluye talleres certificados, repuestos originales y accesorios de seguridad. Asimismo, ofrece financiamiento con Solvenza, con cuotas a la medida y plazos de hasta 48 meses.

Asimismo, la marca reafirma su compromiso de seguir innovando y ampliando su oferta para responder a las necesidades cambiantes del mercado, manteniendo altos estándares de calidad y servicio. A través de su presencia sólida en la zona norte y su enfoque centrado en el cliente, Motomundo continúa construyendo relaciones de confianza que impulsan el desarrollo económico y social de Honduras. Con esta campaña, Motomundo no solo consolida su presencia en la zona norte, sino que reafirma su propósito de brindar libertad y mejorar la calidad de vida de las personas. A través de una propuesta integral que combina experiencias, productos y servicios de movilidad, comprometidos con la seguridad de sus clientes. La marca continúa posicionándose como un aliado estratégico para quienes trabajan, emprenden y construyen futuro en San Pedro Sula, demostrando que más allá de vender motocicletas, impulsa historias de progreso en todo el país.

Acerca de Motomundo